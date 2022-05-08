Конвульсии творцов безумной бойни

Толпы подонков, увешанных георгиевскими ленточками, своебразно чтят память дедов, наивно думавших, что в 1945 году уничтожили коричневую чуму. По прошествии 77 лет российские внучата-ублюдки ненавидят слово "мир", за который сложили головы десятки миллионов их предков. Прах советских войнов кричит с военных некрополей от горьких слез их доживших до сегодняшнего дня однополчан, дряхлых стариков, на головы которых путинская машина террора и убийств сыпет бомбы и ракеты в Украине. В путинском дискурсе победобесия они тоже "нацисты", которых нужно сокрушить. 9 мая вместо дня памяти и примирения превращено Кремлем в день беспамятства и войны.

Пока весь мир скорбит о жертвах до недавнего времени самой страшной войны в истории человечества, Россия продолжает нахраписто доказывать свое эксклюзивное право называться преемницей дела "Третьего Рейха". Но в своих безумных военных преступлениях давно переплюнула самых ярых гитлеровцев. Однако, у ханыжных рашистов, в отличие от дотошных и педантичных наци, искусство ведения войны сведено к целенаправленной бойне мирного населения. Путинская свора – это недотепистые агрессивные мясники, террористы без права на покаяние.

Их очередным пугающим тяжким злодеянием стал авиаудар по мирным жителям луганского поселка Белогоровка, которые спасались от "освободителей" в здании местной школы. Все, кто не успел эвакуироваться, – всего 90 человек – искали защиты в школьном подвале. Ранее оккупантами был разрушен клуб, и они были хорошо осведомлены, что иного убежища у гражданских просто нет. Именно этим россияне и воспользовались. В результате бомбардировки здание школы было полностью уничтожено. Украинские спасатели сообщают, что из-под завалов удалось живыми извлечь 30 человек, судьба ещё 60 человек неизвестна. Белогоровская трагедия в точности повторяет российскую бомбардировку здания Драмтеатра в Мариуполе. Согласно данным расследования AР, здесь 16 марта от удара ВКС погибли 600 человек! Точное число убитых установить пока невозможно, ведь оккупанты вывозят извлекаемые тела в братскую могилу под Мангушем.

"Вторая армия мира" ведёт планомерное уничтожение украинских городов. Она доказывает свое "величие" правом убивать кого угодно и где угодно. Беззастенчиво напав на Украину, клевещет о "защите" Донбасса, превращенного в безжизненное дикое поле. Даже во время Второй Мировой войны нацисты не позволяли себе столь безумных массовых зверств и разрушений.

Путин настолько трусливое ничтожество, что пытается избежать ответственности за геноцид народа Украины, и переводит стрелки на марионеток "ЛДНР". Из Кремля головорезам "республик" пришли победобесные малявы в которых подчеркивается, что именно они сражаются "за освобождение родной земли от нацистской скверны", а росармия им только"помогает". Ловко пытаются скинуть всю ответственность за зверства на "независимые" новообразования. Эти прокладки нужны ещё и для замыкания на них агрессии россиян, которые не понимают, зачем сгинули и поломали свои жизни десятки и десятки тысяч российских пацанов.

Интересно, что говорили бы о войне циничные мозгодуи Соловьев, Скабеева, Симоньян, политиканы-людоеды Журавлев и Толстой или ФСБ-патриарх Кирилл, сидя в инвалидной коляске с оторванными ногами? Что слабо так? Где сейчас их приплод: гниёт в окопах на Донбассе, лежит штабелями в свежих могилах или вальяжно загорает на эмиратских пляжах? Сталин, столь обожествляемый путинцами, своего сына Якова не пожалел, и тот умер в нацистском концлагере в Заксенхаузене. Почему тогда путинские бастарды вместе со шлюхой Кабаевой во время войны на вражеской швейцарской территории? Неудобные вопросы, ответы на которые раскрывают всю неприглядную суть режима, бьющегося в конвульсиях. И судя по всему, эре притворства и криводушия на путинском жаргоне уже "пришли кранты".

Источник: https://t.me/sytosokrata/621

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