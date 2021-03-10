Кордон. Близько 450 підроблених, чужих та недійсних документів

Таку кількість фальшивих та недійсних документів виявили співробітники Державної прикордонної служби з початку року на державному кордоні.

Переважна більшість із них - майже 420 – це недійсні документи, решта – підроблені, або чужі.

Минулої доби скористатися підробленим документом намагався 36-річний громадянин Таджикистану, що прямував на в’їзд в Україну через пункт пропуску «Рава-Руська». Прикордонники встановили, що дві відмітки Держприкордонслужби у його паспортному документі, які б мали свідчити про перебування іноземця на території нашої держави, не відповідають встановленому зразку.

А у пункті пропуску «Тиса» Чопського загону правоохоронці завадили незаконному наміру 39-річного закарпатця. Він виїжджав до Угорщини мікроавтобусом марки «Mercedes» та пред’явив на контроль недійсний страховий поліс. Охоронці кордону з’ясували, що вказаний у документі номер поліса не значився серед дійсних у відомчій базі даних.

За обома випадками повідомлено співробітників Національної поліції. У діях як іноземця, так і нашого співвітчизника, вбачаються ознаки правопорушення, передбаченого ст. 358 ККУ «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів». Іноземцеві довелося вибути до відділку Нацполіції. Його паспорт вилучили для проведення експертизи та прийняття правового рішення. Українцеві дозволено виїзд після проведення відповідних процесуальних заходів та придбання ним дійсного страхового полісу.

Источник: dpsu.gov.ua

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