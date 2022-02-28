Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:21
Просмотров: 161

Корисні посилання Уряду

Корисні посилання Уряду

Офіційні державні канали для отримання інформації у мережах  (ФБ-урядовий)

Урядовий портал:
Короткі інструкції, які можуть врятувати життя громадян

Рекомендації МОЗ з психологічної допомоги

Спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних Сил України

Рахунки для надання допомоги територіальним органам ДСНС України

Контакт-центр МОЗ 0 800 60 20 19 приймає дзвінки та запити щодо критичних потреб

Держприкордонслужба звертається до осіб, які слідують за кордон до країн ЄС

Держприкордонслужба: На кордоні з Угорщиною цілодобово працюватимуть ще два пункти пропуску

Інформація щодо тимчасової процедури переміщення домашніх тварин до ЄС (Польща) під час збройного конфлікту

Пенсії отримають всі, зміна місця проживання під час воєнного стану не стане на заваді

 

Источник: facebook.com / Кабінет Міністрів України

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Сумарні орієнтовні втрати ворога з 24.02 по 28.02 станом на 6.00
Сегодня 08:47    195
Новини від Державна інспекція ядерного регулювання України
Сегодня 08:30    181
Оперативна інформація станом на 06:00 28.02.2022
Сегодня 08:15    459
Ситуація щодо російського вторгнення в районі ООС
Сегодня 08:12    183
СБУ, Збройні Сили та інші військові підрозділи продовжують знищувати ворога по всій Україні
Сегодня 08:10    162
“Мама, забери меня отсюда! Мы здесь мирных жителей убиваем!”
Сегодня 07:48    331
Звернення Олексія Резнікова. 96 годин спротиву
Сегодня 07:40    251
Оперативна інформація станом на 00:00 27 лютого
Сегодня 07:34    320
Ситуація в транспортній інфраструктурі станом на 12:00 27 лютого - Кабмін
27.02.2022 14:12    407
Вибухотехніки Нацполіції зібрали колекцію «подарунків» з РФ
27.02.2022 14:07    517
Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 