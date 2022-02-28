Корисні посилання Уряду

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Рахунки для надання допомоги територіальним органам ДСНС України
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Держприкордонслужба звертається до осіб, які слідують за кордон до країн ЄС
Держприкордонслужба: На кордоні з Угорщиною цілодобово працюватимуть ще два пункти пропуску
Інформація щодо тимчасової процедури переміщення домашніх тварин до ЄС (Польща) під час збройного конфлікту
Пенсії отримають всі, зміна місця проживання під час воєнного стану не стане на заваді
Источник: facebook.com / Кабінет Міністрів України