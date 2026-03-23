Сегодня 10:00
Користувачів Android попередили про нову критичну вразливість

Користувачів Android попередили про нову критичну вразливість

Власникам пристроїв на Android настійно рекомендують терміново перевірити параметри своїх смартфонів і планшетів через виявлену критичну вразливість. За даними The Mirror, вона дозволяє зловмисникам обійти блокування екрану менш ніж за хвилину та отримати повний доступ до всього вмісту пристрою. Це робить особисті дані користувачів уразливими та підвищує ризик кібератак.

Проблема проявляється особливо тоді, коли телефон підключений до ноутбука або комп’ютера через USB. У такому випадку зловмисники можуть зламати PIN-код і отримати доступ до всіх файлів, включно з фотографіями, документами та повідомленнями. Експерти попереджають, що ця вразливість стосується Android-пристроїв на базі процесорів MediaTek, що встановлені у великій кількості смартфонів середнього та бюджетного сегменту.

Користувачам рекомендують перш за все перевірити, який чіп встановлений у їхньому телефоні. Якщо пристрій оснащений MediaTek, слід якнайшвидше встановити всі доступні оновлення безпеки та утримуватися від підключення гаджета до чужих комп’ютерів. Це допоможе знизити ризик несанкціонованого доступу до персональної інформації.

Власникам старіших гаджетів, які більше не отримують офіційні патчі, слід враховувати, що їхні пристрої залишаються уразливими. Для таких користувачів ризики особливо високі, тому зберігати на пристрої конфіденційні дані або використовувати його для фінансових операцій без додаткових заходів безпеки може бути небезпечно. Експерти радять подумати про оновлення гаджета або використання альтернативних методів захисту даних.

Источник: itechua.com

Читайте ещё:

Чиновники рф бояться власного месенджера і купують окремі телефони для Max
19.03.2026 11:08    143
Фейкові «Великодні набори» та виплати від Червоного хреста й ROZETKA
19.03.2026 10:46    141
Шахраї масово розсилають фейкові листи від імені податкової
19.03.2026 06:59    115
Токіо б'є на сполох: Huawei (китайська розвідка) отримає плацдарм у майбутній відбудові України
18.03.2026 08:33    133
У «Дії» почався бета-тест нової категорії в Реєстрі збитків — втрата роботи через агресію рф
17.03.2026 10:26    130
Meta прагне замінити ШІ 20% співробітників компанії
17.03.2026 09:26    132
Іран в умовах війни здійснив, ймовірно, наймасштабнішу в історії кібератаку на США
17.03.2026 07:39    117
Ексзаступника глави розвідки Німеччини (BND) намагалися зламати через Signal — Deutsche Welle
16.03.2026 10:53    147
В Австралії підлітки обходять заборону соцмереж за допомогою VPN
16.03.2026 10:00    123
Чутливі дані державних ІТ-систем Швеції з’явилися у даркнеті: експерти говорять про серйозну кіберзагрозу
16.03.2026 09:45    130
