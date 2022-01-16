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Короли дорог по-харьковски

Короли дорог по-харьковски

Видео, на котором водитель Lexus на Московком проспекте не пропускает автомобиль скорой медицинской помощи, было опубликовано сегодня. «Скорая» перевозила больного с травмой головы, говорится в сообщении на странице Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Facebook.

«Выходной… практически пустая центральная улица города. Бригада ЭМП осуществляет экстренную госпитализацию больного с травмой головы, двигаясь с включенными звуковыми и световыми сигналами. Что помешало водителю черного Lexus предоставить преимущество в движении специализированному авто – непонятно».

Агентство Телевидения Новости

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Темы: дтп

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