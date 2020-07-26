Коронавирус оборвал жизнь врача сборной Украины Антона Худаева

Врач сборной Украины, Металлиста и Металлист 1925 Антон Евгеньевич Худаев проиграл битву с коронавирусом.

В субботу, 25 июля, перестало биться сердце Антона (Ашота) Худаева, которому недавно исполнилось 48 лет — сообщил официальный сайт Металлист 1925.

Причиной смерти Дока стал коронавирус, поразивший 70% легких. За жизнь Антона Евгеньевича боролись лучшие врачи Украины, но в 18:10 25.07.2020 его сердце остановилось.

Худаев более 20 лет работал в медицинской службе Металлиста, а затем возглавлял ее. После исчезновения с футбольной карты Металлиста, Антон Евгеньевич возглавил медицинскую службу Металлист 1925, а с 2016 года — сборной Украины.

Антон был истинным профессионалом и мастером своего дела, добрым, веселым и отзывчивым человеком.

Украинская ассоциация футбола, ее президент Андрей Павелко, главный тренер национальной сборной Андрей Шавченко, Металлист 1925 выражают соболезнования семье покойного.

Светлая память Вам, Док...

Источник: football.ua

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