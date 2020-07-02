Коронавирус в Харькове: статистика на 1 июля (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
За последние сутки в Харьковской области зарегистрировано 38 новых случаев коронавируса и 40 новых подозрений. Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре. Всего заболевших – 2171, из которых 84 человека умерли, 1103 - выздоровели.
За весь период в регионе зарегистрировано 3452 случая подозрений на COVID-19. Из них:
2171 случай подтвержден;
1076 - опровергнуто;
205 - остаются под подозрением.
География заболевших выглядит так:
1500 - у жителей Харькова (плюс 34 случая за сутки);
196 - Харьковский район (плюс 4 случая);
61 - Чугуевский район;
58 - Змиевской район;
41 - Первомайский район;
39 - Дергачевский район;
38 - Валковский район;
35 - Боровской район;
32 - Богодуховский район;
26 - Балаклейский район;
23 - Волчанский район;
22 - Лозовской район (плюс 1 случай) ;
21 - Золочевский район;
19 - Красноградский район;
9 - Шевченковский район;
8 - Нововодолажский район;
7 - Зачепиловский район;
6 - Великобурлукский район;
6 - Купянский район;
6 - Изюмский район;
6 - Сахновщинский район;
4 - Печенежский район;
4 - Краснокутский район;
2 - Коломакский район;
2 - Кегичевский район.
Источник: sq.com.ua