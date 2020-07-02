Коронавирус в Харькове: статистика на 1 июля (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

За последние сутки в Харьковской области зарегистрировано 38 новых случаев коронавируса и 40 новых подозрений. Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре. Всего заболевших – 2171, из которых 84 человека умерли, 1103 - выздоровели.

За весь период в регионе зарегистрировано 3452 случая подозрений на COVID-19. Из них:

2171 случай подтвержден;

1076 - опровергнуто;

205 - остаются под подозрением.​

География заболевших выглядит так:

1500 - у жителей Харькова (плюс 34 случая за сутки);

196 - Харьковский район (плюс 4 случая);

61 - Чугуевский район;

58 - Змиевской район;

41 - Первомайский район;

39 - Дергачевский район;

38 - Валковский район;

35 - Боровской район;

32 - Богодуховский район;

26 - Балаклейский район;

23 - Волчанский район;

22 - Лозовской район (плюс 1 случай) ;

21 - Золочевский район;

​19 - Красноградский район;

9 - Шевченковский район;

8 - Нововодолажский район;

7 - Зачепиловский район;

6 - Великобурлукский район;

6 - Купянский район;

6 - Изюмский район;

6 - Сахновщинский район;

4 - Печенежский район;

4 - Краснокутский район;

2 - Коломакский район;

2 - Кегичевский район.

Источник: sq.com.ua

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