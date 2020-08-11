Коронавирус в Харькове: статистика на 10 августа (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
За последние сутки в Харьковской области зарегистрировано 117 новых случая коронавируса и 123 новых подозрения.
Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре. Всего заболевших – 4901, из которых 144 человека умерли, 2514 - выздоровели.
За весь период в регионе зарегистрирован 6756 случаев подозрений на COVID-19. Из них:
4901 - подтверждено;
1776 - опровергнуто;
79 - остаются под подозрением.
География заболевших выглядит так:
3802 - Харьков (плюс 95 случаев за сутки);
307 - Харьковский район (плюс 3 случая);
91 - Чугуевский район (плюс 5 случаев);
76 - Змиевской район;
85 - Дергачевский район (плюс 7 случаев);
59 - Первомайский район;
60 - Богодуховский район;
51 - Валковский район (плюс 3 случая);
41 - Балаклейский район;
38 - Боровской район (плюс 1 случай);
37 - Волчанский район;
29 - Красноградский район;
30 - Лозовской район (плюс 1 случай);
26 - Золочевский район;
28 - Купянский район;
27 - Нововодолажский район (плюс 2 случая);
25 - Изюмский район (плюс 1 случай);
12 - Великобурлукский район;
12 - Шевченковский район;
11 - Коломакский район;
10 - Зачепиловский район;
23 - Краснокутский район;
6 - Сахновщинский район;
5 - Печенежский район;
7 - Кегичевский район;
1 - Двуречанский район;
1 - Близнюковский район;
1 - Барвенковский район.
Источник: sq.com.ua