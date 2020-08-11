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Коронавирус в Харькове: статистика на 10 августа (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Коронавирус в Харькове: статистика на 10 августа (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

За последние сутки в Харьковской области зарегистрировано 117 новых случая коронавируса и 123 новых подозрения.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре. Всего заболевших – 4901, из которых 144 человека умерли, 2514 - выздоровели.

За весь период в регионе зарегистрирован 6756 случаев подозрений на COVID-19. Из них:

4901 - подтверждено;

1776 - опровергнуто;

79 - остаются под подозрением.

География заболевших выглядит так:

3802 - Харьков (плюс 95 случаев за сутки);

307 - Харьковский район (плюс 3 случая);

91 - Чугуевский район (плюс 5 случаев);

76 - Змиевской район;

85 - Дергачевский район (плюс 7 случаев);

59 - Первомайский район;

60 - Богодуховский район;

51 - Валковский район (плюс 3 случая);

41 - Балаклейский район;

38 - Боровской район (плюс 1 случай);

37 - Волчанский район;

29 - Красноградский район;

30 - Лозовской район (плюс 1 случай);

26 - Золочевский район;

28 - Купянский район;

27 - Нововодолажский район (плюс 2 случая);

25 - Изюмский район (плюс 1 случай);

12 - Великобурлукский район;

12 - Шевченковский район;

11 - Коломакский район;

10 - Зачепиловский район;

23 - Краснокутский район;

6 - Сахновщинский район;

5 - Печенежский район;

7 - Кегичевский район;

1 - Двуречанский район;

1 - Близнюковский район;

1 - Барвенковский район.

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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