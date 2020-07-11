Коронавирус в Харькове: статистика на 10 июля (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

За последние сутки в Харьковской области зарегистрировано 60 новых случаев коронавируса и 56 новых подозрений. Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре. Всего заболевших – 2578, из которых 103 человека умерли, 1323 - выздоровели.

За весь период в регионе зарегистрировано 4008 случаев подозрений на COVID-19. Из них:

2578 случаев подтверждено;

1245 - опровергнуто;

185 - остаются под подозрением.​

География заболевших выглядит так:

1831 - Харьков (плюс 46 случаев за сутки);

221 - Харьковский район (плюс 3 случая);

65 - Змиевской район (плюс 1 случай);

63 - Чугуевский район (плюс 1 случай);

55 - Дергачевский район (плюс 5 случаев);

46 - Первомайский район (плюс 2 случая);

39 - Валковский район;

35 - Боровской район;

33 - Богодуховский район;

28 - Балаклейский район;

24 - Волчанский район;

24 - Лозовской район;

​22 - Красноградский район;

21 - Золочевский район;

13 - Нововодолажский район;

10 - Шевченковский район;

7 - Зачепиловский район;

7 - Великобурлукский район;

7 - Купянский район (плюс 1 случай);

6 - Изюмский район;

6 - Сахновщинский район;

5 - Печенежский район;

4 - Краснокутский район;

2 - Коломакский район;

2 - Кегичевский район;

1 - Двуречанский район;

1 - Близнюковский район (новый случай).

Источник: sq.com.ua

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