Коронавирус в Харькове: статистика на 10 июня (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

За последние сутки в Харьковской области зарегистрировано 18 новых случаев коронавируса и 40 новых подозрений. Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре. Всего заболевших - 1305, из которых 54 человека умерли, 597 - выздоровели.

За весь период в регионе зарегистрировано 2162 случай подозрений на COVID-19. Из них:

1305 случаев подтверждено;

626 - опровергнуто;

231 - остается под подозрением.​

География заболевших выглядит так:

810 - у жителей Харькова (плюс 15 случаев за сутки);

135 - Харьковский район;

49 - Змиевской район;

47 - Чугуевский район;

35 - Валковский район;

30 - Первомайский район;

29 - Боровской район;

25 - Дергачевский район (плюс 1 случай);

19 - Лозовской район;

19 - Волчанский район;

17 - Богодуховский район;

​16 - Красноградский район;

15 - Балаклейский район;

15 - Золочевский район (плюс 2 случая);

6 - Купянский район;

6 - Великобурлукский район;

6 - Шевченковский район;

6 - Изюмский район;

5 - Зачепиловский район;

4 - Печенежский район;

3 - Нововодолажский район;

2 - Сахновщинский район;

2 - Коломакский район;

1 - Кегичевский район.

По подозрениям на коронавирус ситуация выглядит таким образом:

​198 - у жителей Харькова;

7 - у жителей Дергачевского района;

3 - у жителей Изюмского района;

3 - у жителей Чугуевского района;

3 – у жителей Золочевского района;

2 - у жителей Великобурлукского района;

2 - у жителей Змиевского района;

2 - у жителей Красноградского района;

2 - у жителей Сахновщинского района;

2 - у жителей Краснокутского района;

2 - у жителей Нововодолажского района;

1 - у жителя Зачепиловского района;

1 - у жителя Первомайского района;

1 - у жителя Харьковского района;

1 - у жителя Боровского района;

1 - у жителя Лозовского района.

Источник: sq.com.ua

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