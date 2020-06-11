Коронавирус в Харькове: статистика на 10 июня (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
За последние сутки в Харьковской области зарегистрировано 18 новых случаев коронавируса и 40 новых подозрений. Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре. Всего заболевших - 1305, из которых 54 человека умерли, 597 - выздоровели.
За весь период в регионе зарегистрировано 2162 случай подозрений на COVID-19. Из них:
1305 случаев подтверждено;
626 - опровергнуто;
231 - остается под подозрением.
География заболевших выглядит так:
810 - у жителей Харькова (плюс 15 случаев за сутки);
135 - Харьковский район;
49 - Змиевской район;
47 - Чугуевский район;
35 - Валковский район;
30 - Первомайский район;
29 - Боровской район;
25 - Дергачевский район (плюс 1 случай);
19 - Лозовской район;
19 - Волчанский район;
17 - Богодуховский район;
16 - Красноградский район;
15 - Балаклейский район;
15 - Золочевский район (плюс 2 случая);
6 - Купянский район;
6 - Великобурлукский район;
6 - Шевченковский район;
6 - Изюмский район;
5 - Зачепиловский район;
4 - Печенежский район;
3 - Нововодолажский район;
2 - Сахновщинский район;
2 - Коломакский район;
1 - Кегичевский район.
По подозрениям на коронавирус ситуация выглядит таким образом:
198 - у жителей Харькова;
7 - у жителей Дергачевского района;
3 - у жителей Изюмского района;
3 - у жителей Чугуевского района;
3 – у жителей Золочевского района;
2 - у жителей Великобурлукского района;
2 - у жителей Змиевского района;
2 - у жителей Красноградского района;
2 - у жителей Сахновщинского района;
2 - у жителей Краснокутского района;
2 - у жителей Нововодолажского района;
1 - у жителя Зачепиловского района;
1 - у жителя Первомайского района;
1 - у жителя Харьковского района;
1 - у жителя Боровского района;
1 - у жителя Лозовского района.
Источник: sq.com.ua