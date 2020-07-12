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Коронавирус в Харькове: статистика на 11 июля (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Коронавирус в Харькове: статистика на 11 июля (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

За последние сутки в Харьковской области зарегистрировано 43 новых случая коронавируса и 56 новых подозрений. Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре. Всего заболевших – 2621, из которых 103 человека умерли, 1358 - выздоровели.

За весь период в регионе зарегистрировано 4064 случаев подозрений на COVID-19. Из них:

2621 случаев подтверждено;

1259 - опровергнуто;

184 - остаются под подозрением.​

География заболевших выглядит так:

1868 - Харьков (плюс 37 случаев за сутки);

223 - Харьковский район (плюс 2 случая);

65 - Змиевской район;

64 - Чугуевский район (плюс 1 случай);

57 - Дергачевский район (плюс 2 случая);

46 - Первомайский район;

39 - Валковский район;

35 - Боровской район;

33 - Богодуховский район;

28 - Балаклейский район;

24 - Волчанский район;

24 - Лозовской район;

​22 - Красноградский район;

21 - Золочевский район;

13 - Нововодолажский район;

10 - Шевченковский район;

8 - Купянский район (плюс 1 случай);

7 - Зачепиловский район;

7 - Великобурлукский район;

6 - Изюмский район;

6 - Сахновщинский район;

5 - Печенежский район;

4 - Краснокутский район;

2 - Коломакский район;

2 - Кегичевский район;

1 - Двуречанский район;

1 - Близнюковский район.

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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