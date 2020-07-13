Коронавирус в Харькове: статистика на 12 июля (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
За последние сутки в Харьковской области зарегистрировано 30 новых случаев коронавируса и 48 новых подозрений. Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре. Всего заболевших – 2651, из которых 105 человек умерли, 1404 - выздоровели.
За весь период в регионе зарегистрировано 4112 случаев подозрений на COVID-19. Из них:
2651 случай подтвержден;
1273 - опровергнуто;
188 - остаются под подозрением.
География заболевших выглядит так:
1894 - Харьков (плюс 26 случаев за сутки);
225 - Харьковский район (плюс 2 случая);
65 - Змиевской район;
64 - Чугуевский район;
57 - Дергачевский район;
46 - Первомайский район;
39 - Валковский район;
35 - Боровской район;
33 - Богодуховский район;
29 - Балаклейский район (плюс 1 случай);
24 - Волчанский район;
25 - Лозовской район (плюс 1 случай);
22 - Красноградский район;
21 - Золочевский район;
13 - Нововодолажский район;
10 - Шевченковский район;
8 - Купянский район;
7 - Зачепиловский район;
7 - Великобурлукский район;
6 - Изюмский район;
6 - Сахновщинский район;
5 - Печенежский район;
4 - Краснокутский район;
2 - Коломакский район;
2 - Кегичевский район;
1 - Двуречанский район;
1 - Близнюковский район.
Источник: sq.com.ua