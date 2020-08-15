Коронавирус в Харькове: статистика на 14 августа (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
За последние сутки в Харьковской области зарегистрировано 205 новых случая коронавируса и 205 новых подозрений.
Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре. Всего заболевших – 5584, из которых 156 человек умерли, 2590 - выздоровели.
За весь период в регионе зарегистрирован 7457 случая подозрений на COVID-19. Из них:
5584 - подтверждено;
1808 - опровергнуто;
65 - остаются под подозрением.
География заболевших выглядит так:
4343 - Харьков (плюс 155 случаев за сутки);
332 - Харьковский район (плюс 6 случаев);
106 - Чугуевский район (плюс 7 случаев);
91 - Змиевской район (плюс 8 случаев);
89 - Дергачевский район (плюс 3 случая);
64 - Первомайский район;
77 - Богодуховский район (плюс 10 случаев);
50 - Валковский район;
46 - Балаклейский район;
38 - Боровской район;
41 - Волчанский район (плюс 2 случая);
32 - Красноградский район;
33 - Лозовской район (плюс 2 случая);
40 - Золочевский район;
33 - Купянский район (плюс 5 случаев);
38 - Нововодолажский район;
29 - Изюмский район (плюс 3 случая);
15 - Великобурлукский район (плюс 1 случай);
12 - Шевченковский район;
12 - Коломакский район;
11 - Зачепиловский район (плюс 1 случай);
27 - Краснокутский район;
6 - Сахновщинский район;
5 - Печенежский район;
8 - Кегичевский район;
4 - Двуречанский район;
1 - Близнюковский район;
1 - Барвенковский район.
Источник: sq.com.ua