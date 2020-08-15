Коронавирус в Харькове: статистика на 14 августа (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

За последние сутки в Харьковской области зарегистрировано 205 новых случая коронавируса и 205 новых подозрений.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре. Всего заболевших – 5584, из которых 156 человек умерли, 2590 - выздоровели.

За весь период в регионе зарегистрирован 7457 случая подозрений на COVID-19. Из них:

5584 - подтверждено;

1808 - опровергнуто;

65 - остаются под подозрением.

География заболевших выглядит так:

4343 - Харьков (плюс 155 случаев за сутки);

332 - Харьковский район (плюс 6 случаев);

106 - Чугуевский район (плюс 7 случаев);

91 - Змиевской район (плюс 8 случаев);

89 - Дергачевский район (плюс 3 случая);

64 - Первомайский район;

77 - Богодуховский район (плюс 10 случаев);

50 - Валковский район;

46 - Балаклейский район;

38 - Боровской район;

41 - Волчанский район (плюс 2 случая);

32 - Красноградский район;

33 - Лозовской район (плюс 2 случая);

40 - Золочевский район;

33 - Купянский район (плюс 5 случаев);

38 - Нововодолажский район;

29 - Изюмский район (плюс 3 случая);

15 - Великобурлукский район (плюс 1 случай);

12 - Шевченковский район;

12 - Коломакский район;

11 - Зачепиловский район (плюс 1 случай);

27 - Краснокутский район;

6 - Сахновщинский район;

5 - Печенежский район;

8 - Кегичевский район;

4 - Двуречанский район;

1 - Близнюковский район;

1 - Барвенковский район.

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»