Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:15
Просмотров: 72

Коронавирус в Харькове: статистика на 14 июля (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Коронавирус в Харькове: статистика на 14 июля (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

За последние сутки в Харьковской области зарегистрировано 46 новых случаев коронавируса и 63 новых подозрения. Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре. Всего заболевших – 2724, из которых 111 человек умерли, 1484 - выздоровели.

За весь период в регионе зарегистрировано 4218 случаев подозрений на COVID-19. Из них:

2724 случая подтверждены;

1311 - опровергнуто;

183 - остаются под подозрением.​

География заболевших выглядит так:

1960 - Харьков (плюс 42 случая за сутки);

226 - Харьковский район;

65 - Змиевской район;

64 - Чугуевский район;

59 - Дергачевский район (плюс 2 случая);

47 - Первомайский район;

39 - Валковский район;

35 - Боровской район;

33 - Богодуховский район;

29 - Балаклейский район;

25 - Лозовской район;

24 - Волчанский район;

​22 - Красноградский район;

21 - Золочевский район;

13 - Нововодолажский район;

10 - Шевченковский район;

9 - Купянский район (плюс 1 случай);

7 - Зачепиловский район;

7 - Великобурлукский район;

7 - Изюмский район;

6 - Сахновщинский район;

5 - Печенежский район;

4 - Краснокутский район;

3 - Коломакский район (плюс 1 случай);

2 - Кегичевский район;

1 - Двуречанский район;

1 - Близнюковский район.

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

“Укравтодор” почав ремонтні роботи на дорозі Мерефа — Зміїв на Харківщині (ФОТО)
Сегодня 07:15    32
Дощі на Харківщині побили рекорд сторічної давнини
Сегодня 07:01    45
Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 14 липня
Сегодня 06:43    49
Автобусы №212э и 266э и трамвай №26 изменят маршруты
Сегодня 06:34    58
Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19
Сегодня 06:08    52
Державній реєстраторці, яка незаконно зареєструвала право власності на майно вартістю понад 3 млн грн, повідомлено про підозру
14.07.2020 08:53    104
Харьков затопило, доставайте лодки (ВИДЕО)
14.07.2020 08:38    1678
Приватизація заводу «Радіореле» – унікальна можливість вигідно інвестувати у підприємство з високим потенціалом - Фонд державного майна України
14.07.2020 08:34    123
В Мерефе отремонтируют 150 военных двигателей
14.07.2020 08:07    152
На улице Сумской вандалы сломали уличное пианино (ФОТО)
14.07.2020 07:31    346
Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 