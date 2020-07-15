Коронавирус в Харькове: статистика на 14 июля (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

За последние сутки в Харьковской области зарегистрировано 46 новых случаев коронавируса и 63 новых подозрения. Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре. Всего заболевших – 2724, из которых 111 человек умерли, 1484 - выздоровели.

За весь период в регионе зарегистрировано 4218 случаев подозрений на COVID-19. Из них:

2724 случая подтверждены;

1311 - опровергнуто;

183 - остаются под подозрением.​

География заболевших выглядит так:

1960 - Харьков (плюс 42 случая за сутки);

226 - Харьковский район;

65 - Змиевской район;

64 - Чугуевский район;

59 - Дергачевский район (плюс 2 случая);

47 - Первомайский район;

39 - Валковский район;

35 - Боровской район;

33 - Богодуховский район;

29 - Балаклейский район;

25 - Лозовской район;

24 - Волчанский район;

​22 - Красноградский район;

21 - Золочевский район;

13 - Нововодолажский район;

10 - Шевченковский район;

9 - Купянский район (плюс 1 случай);

7 - Зачепиловский район;

7 - Великобурлукский район;

7 - Изюмский район;

6 - Сахновщинский район;

5 - Печенежский район;

4 - Краснокутский район;

3 - Коломакский район (плюс 1 случай);

2 - Кегичевский район;

1 - Двуречанский район;

1 - Близнюковский район.

Источник: sq.com.ua

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