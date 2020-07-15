Коронавирус в Харькове: статистика на 14 июля (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
За последние сутки в Харьковской области зарегистрировано 46 новых случаев коронавируса и 63 новых подозрения. Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре. Всего заболевших – 2724, из которых 111 человек умерли, 1484 - выздоровели.
За весь период в регионе зарегистрировано 4218 случаев подозрений на COVID-19. Из них:
2724 случая подтверждены;
1311 - опровергнуто;
183 - остаются под подозрением.
География заболевших выглядит так:
1960 - Харьков (плюс 42 случая за сутки);
226 - Харьковский район;
65 - Змиевской район;
64 - Чугуевский район;
59 - Дергачевский район (плюс 2 случая);
47 - Первомайский район;
39 - Валковский район;
35 - Боровской район;
33 - Богодуховский район;
29 - Балаклейский район;
25 - Лозовской район;
24 - Волчанский район;
22 - Красноградский район;
21 - Золочевский район;
13 - Нововодолажский район;
10 - Шевченковский район;
9 - Купянский район (плюс 1 случай);
7 - Зачепиловский район;
7 - Великобурлукский район;
7 - Изюмский район;
6 - Сахновщинский район;
5 - Печенежский район;
4 - Краснокутский район;
3 - Коломакский район (плюс 1 случай);
2 - Кегичевский район;
1 - Двуречанский район;
1 - Близнюковский район.
Источник: sq.com.ua