Коронавирус в Харькове: статистика на 13 июня (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

За последние сутки в Харьковской области зарегистрировано 54 новых случая коронавируса и 67 новых подозрений. Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре. Всего заболевших – 1480, из которых 57 человек умерли, 698 - выздоровели.

За весь период в регионе зарегистрировано 2374 случая подозрений на COVID-19. Из них:

1480 случаев подтверждено;

689 - опровергнуто;

205 - остается под подозрением.​

География заболевших выглядит так:

941 - у жителей Харькова (плюс 45 случаев за сутки);

154 - Харьковский район (плюс 6 случаев);

51 - Чугуевский район (плюс 1 случай);

50 - Змиевской район;

36 - Валковский район (плюс 1 случай);

33 - Дергачевский район (плюс 1 случай);

30 - Первомайский район;

29 - Боровской район;

20 - Лозовской район;

20 - Волчанский район;

17 - Богодуховский район;

​17 - Красноградский район;

17 - Балаклейский район (плюс 1 случай);

17 - Золочевский район;

7 - Великобурлукский район (плюс 1 случай);

7 - Шевченковский район (плюс 1 случай);

6 - Купянский район;

6 - Изюмский район;

5 - Зачепиловский район;

4 - Печенежский район;

4 - Нововодолажский район (плюс 1 случай);

3 - Сахновщинский район;

2 - Коломакский район;

1 - Кегичевский район.

По подозрениям на коронавирус ситуация выглядит таким образом:

​156 - у жителей Харькова;

4 - у жителей Дергачевского района;

3 - у жителей Чугуевского района;

3 - у жителей Изюмского района;

3 – у жителей Золочевского района;

3 - у жителей Красноградского района;

2 - у жителей Великобурлукского района;

2 - у жителей Змиевского района;

2 - у жителей Сахновщинского района;

2 - у жителей Краснокутского района;

2 - у жителей Нововодолажского района;

1 - у жителя Зачепиловского района;

1 - у жителя Первомайского района;

1 - у жителя Боровского района;

Источник: sq.com.ua

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