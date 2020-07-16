Коронавирус в Харькове: статистика на 15 июля (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
За последние сутки в Харьковской области зарегистрировано 63 новых случая коронавируса и 75 новых подозрений. Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре. Это абсолютный рекорд заболевших за сутки в регионе.
Всего заболевших – 2787, из которых 111 человек умерли, 1515 - выздоровели.
За весь период в регионе зарегистрировано 4293 случая подозрений на COVID-19. Из них:
2787 случаев подтверждены;
1327 - опровергнуто;
179 - остаются под подозрением.
География заболевших выглядит так:
2007 - Харьков (плюс 47 случаев за сутки);
231 - Харьковский район (плюс 5 случаев);
68 - Чугуевский район (плюс 4 случая);
65 - Змиевской район;
59 - Дергачевский район;
49 - Первомайский район (плюс 2 случая);
40 - Валковский район (плюс 1 случай);
35 - Боровской район;
34 - Богодуховский район (плюс 1 случай);
30 - Балаклейский район (плюс 1 случай);
26 - Волчанский район (плюс 2 случая);
25 - Лозовской район;
22 - Красноградский район;
21 - Золочевский район;
13 - Нововодолажский район;
10 - Шевченковский район;
9 - Купянский район;
7 - Зачепиловский район;
7 - Великобурлукский район;
7 - Изюмский район;
6 - Сахновщинский район;
5 - Печенежский район;
4 - Краснокутский район;
3 - Коломакский район;
2 - Кегичевский район;
1 - Двуречанский район;
1 - Близнюковский район.
Источник: sq.com.ua