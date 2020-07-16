Коронавирус в Харькове: статистика на 15 июля (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

За последние сутки в Харьковской области зарегистрировано 63 новых случая коронавируса и 75 новых подозрений. Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре. Это абсолютный рекорд заболевших за сутки в регионе.

Всего заболевших – 2787, из которых 111 человек умерли, 1515 - выздоровели.

За весь период в регионе зарегистрировано 4293 случая подозрений на COVID-19. Из них:

2787 случаев подтверждены;

1327 - опровергнуто;

179 - остаются под подозрением.​

География заболевших выглядит так:

2007 - Харьков (плюс 47 случаев за сутки);

231 - Харьковский район (плюс 5 случаев);

68 - Чугуевский район (плюс 4 случая);

65 - Змиевской район;

59 - Дергачевский район;

49 - Первомайский район (плюс 2 случая);

40 - Валковский район (плюс 1 случай);

35 - Боровской район;

34 - Богодуховский район (плюс 1 случай);

30 - Балаклейский район (плюс 1 случай);

26 - Волчанский район (плюс 2 случая);

25 - Лозовской район;

​22 - Красноградский район;

21 - Золочевский район;

13 - Нововодолажский район;

10 - Шевченковский район;

9 - Купянский район;

7 - Зачепиловский район;

7 - Великобурлукский район;

7 - Изюмский район;

6 - Сахновщинский район;

5 - Печенежский район;

4 - Краснокутский район;

3 - Коломакский район;

2 - Кегичевский район;

1 - Двуречанский район;

1 - Близнюковский район.

Источник: sq.com.ua

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