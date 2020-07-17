Коронавирус в Харькове: статистика на 16 июля (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
За последние сутки в Харьковской области зарегистрировано 58 новых случаев коронавируса и 62 новых подозрения. Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.
Всего заболевших – 2845, из которых 114 человек умерли, 1552 - выздоровели.
За весь период в регионе зарегистрировано 4355 случаев подозрений на COVID-19. Из них:
2845 случаев подтверждены;
1342 - опровергнуто;
168 - остаются под подозрением.
География заболевших выглядит так:
2051 - Харьков (плюс 44 случая за сутки);
235 - Харьковский район (плюс 4 случая);
68 - Чугуевский район;
67 - Змиевской район (плюс 2 случая);
59 - Дергачевский район;
50 - Первомайский район (плюс 1 случай);
39 - Валковский район (на вчера было 40, один случай перенесен в другой район);
35 - Боровской район;
34 - Богодуховский район;
30 - Балаклейский район;
27 - Волчанский район (плюс 1 случай);
25 - Лозовской район;
23 - Красноградский район (плюс 1 случай);
21 - Золочевский район;
13 - Нововодолажский район;
10 - Шевченковский район;
10 - Купянский район (плюс 1 случай);
8 - Зачепиловский район (плюс 1 случай);
8 - Великобурлукский район (плюс 1 случай);
7 - Изюмский район;
6 - Сахновщинский район;
5 - Печенежский район;
4 - Краснокутский район;
6 - Коломакский район (плюс 3 случая);
2 - Кегичевский район;
1 - Двуречанский район;
1 - Близнюковский район.
Источник: sq.com.ua