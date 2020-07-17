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Коронавирус в Харькове: статистика на 16 июля (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Коронавирус в Харькове: статистика на 16 июля (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

За последние сутки в Харьковской области зарегистрировано 58 новых случаев коронавируса и 62 новых подозрения. Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Всего заболевших – 2845, из которых 114 человек умерли, 1552 - выздоровели.

За весь период в регионе зарегистрировано 4355 случаев подозрений на COVID-19. Из них:

2845 случаев подтверждены;

1342 - опровергнуто;

168 - остаются под подозрением.​

География заболевших выглядит так:

2051 - Харьков (плюс 44 случая за сутки);

235 - Харьковский район (плюс 4 случая);

68 - Чугуевский район;

67 - Змиевской район (плюс 2 случая);

59 - Дергачевский район;

50 - Первомайский район (плюс 1 случай);

39 - Валковский район (на вчера было 40, один случай перенесен в другой район);

35 - Боровской район;

34 - Богодуховский район;

30 - Балаклейский район;

27 - Волчанский район (плюс 1 случай);

25 - Лозовской район;

​23 - Красноградский район (плюс 1 случай);

21 - Золочевский район;

13 - Нововодолажский район;

10 - Шевченковский район;

10 - Купянский район (плюс 1 случай);

8 - Зачепиловский район (плюс 1 случай);

8 - Великобурлукский район (плюс 1 случай);

7 - Изюмский район;

6 - Сахновщинский район;

5 - Печенежский район;

4 - Краснокутский район;

6 - Коломакский район (плюс 3 случая);

2 - Кегичевский район;

1 - Двуречанский район;

1 - Близнюковский район.

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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