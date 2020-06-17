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Коронавирус в Харькове: статистика на 16 июня (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Коронавирус в Харькове: статистика на 16 июня (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

За последние сутки в Харьковской области зарегистрировано 23 новых случая коронавируса и 61 новое подозрение. Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре. Всего заболевших – 1542, из которых 59 человек умерли, 741 - выздоровел.

За весь период в регионе зарегистрировано 2517 случаев подозрений на COVID-19. Из них:

1542 случая подтверждено;

730 - опровергнуто;

245 - остаются под подозрением.​

География заболевших выглядит так:

981 - у жителей Харькова (плюс 15 случаев за сутки);

158 - Харьковский район (плюс 2 случая);

51 - Чугуевский район;

50 - Змиевской район;

37 - Первомайский район;

36 - Валковский район;

33 - Дергачевский район;

31 - Боровской район (плюс 2 случая);

21 - Лозовской район;

21 - Богодуховский район;

20 - Волчанский район;

18 - Балаклейский район (плюс 1 случай);

​17 - Красноградский район;

17 - Золочевский район;

7 - Шевченковский район;

7 - Зачепиловский район (плюс 2 случая);

6 - Великобурлукский район;

6 - Купянский район;

6 - Изюмский район;

5 - Сахновщинский район (плюс 2 случая);

4 - Печенежский район;

4 - Нововодолажский район;

2 - Коломакский район;

1 - Кегичевский район.

По подозрениям на коронавирус ситуация выглядит таким образом:

​216 - у жителей Харькова;

4 - у жителей Дергачевского района;

3 - у жителей Красноградского района;

2 – у жителей Золочевского района;

2 - у жителей Чугуевского района;

2 - у жителей Изюмского района;

2 - у жителей Великобурлукского района;

2 - у жителей Змиевского района;

2 - у жителей Сахновщинского района;

2 - у жителей Краснокутского района;

2 - у жителей Нововодолажского района;

1 - у жителя Зачепиловского района;

1 - у жителя Первомайского района;

1 - у жителя Лозовского района.

Коронавирус в Харькове: статистика на 16 июня (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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