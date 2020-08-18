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Коронавирус в Харькове: статистика на 17 августа (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
За последние сутки в Харьковской области зарегистрирован 90 новый случай коронавируса и 92 новых подозрения. Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре. Всего заболевших – 6 155 , из которых 162 человека умерли, - 2 712 выздоровели.
За весь период в регионе зарегистрировано 8 033 случая подозрений на COVID-19. Из них:
6 155 - подтвержден;
1 829 - опровергнуто;
49 - остаются под подозрением.
Источник: sq.com.ua
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