Коронавирус в Харькове: статистика на 17 августа (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

За последние сутки в Харьковской области зарегистрирован 90 новый случай коронавируса и 92 новых подозрения. Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре. Всего заболевших – 6 155 , из которых 162 человека умерли, - 2 712 выздоровели.

За весь период в регионе зарегистрировано 8 033 случая подозрений на COVID-19. Из них:

6 155 - подтвержден;

1 829 - опровергнуто;

49 - остаются под подозрением.

Источник: sq.com.ua

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