Коронавирус в Харькове: статистика на 17 июля (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

​За последние сутки в Харьковской области зарегистрировано 63 новых случая коронавируса и 74 новых подозрения. Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре. Это абсолютный рекорд заболевших за сутки в регионе.

Всего заболевших – 2908, из которых 114 человек умерли, 1575 - выздоровели.

За весь период в регионе зарегистрировано 4429 случаев подозрений на COVID-19. Из них:

2908 случаев подтверждены;

1357 - опровергнуто;

164 - остаются под подозрением.​

География заболевших выглядит так:

2107 - Харьков (плюс 56 случаев за сутки);

236 - Харьковский район (плюс 1 случай);

68 - Чугуевский район;

67 - Змиевской район;

60 - Дергачевский район (плюс 1 случай);

50 - Первомайский район;

40 - Валковский район (плюс 1 случай);

35 - Боровской район;

35 - Богодуховский район (плюс 1 случай);

31 - Балаклейский район (плюс 1 случай);

27 - Волчанский район;

25 - Лозовской район;

​23 - Красноградский район;

21 - Золочевский район;

13 - Нововодолажский район;

10 - Шевченковский район;

10 - Купянский район;

8 - Зачепиловский район;

8 - Великобурлукский район;

8 - Изюмский район (плюс 1 случай);

7 - Коломакский район (плюс 1 случай);

6 - Сахновщинский район;

5 - Печенежский район;

4 - Краснокутский район;

2 - Кегичевский район;

1 - Двуречанский район;

1 - Близнюковский район.

Источник: sq.com.ua

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