Коронавирус в Харькове: статистика на 17 июля (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
За последние сутки в Харьковской области зарегистрировано 63 новых случая коронавируса и 74 новых подозрения. Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре. Это абсолютный рекорд заболевших за сутки в регионе.
Всего заболевших – 2908, из которых 114 человек умерли, 1575 - выздоровели.
За весь период в регионе зарегистрировано 4429 случаев подозрений на COVID-19. Из них:
2908 случаев подтверждены;
1357 - опровергнуто;
164 - остаются под подозрением.
География заболевших выглядит так:
2107 - Харьков (плюс 56 случаев за сутки);
236 - Харьковский район (плюс 1 случай);
68 - Чугуевский район;
67 - Змиевской район;
60 - Дергачевский район (плюс 1 случай);
50 - Первомайский район;
40 - Валковский район (плюс 1 случай);
35 - Боровской район;
35 - Богодуховский район (плюс 1 случай);
31 - Балаклейский район (плюс 1 случай);
27 - Волчанский район;
25 - Лозовской район;
23 - Красноградский район;
21 - Золочевский район;
13 - Нововодолажский район;
10 - Шевченковский район;
10 - Купянский район;
8 - Зачепиловский район;
8 - Великобурлукский район;
8 - Изюмский район (плюс 1 случай);
7 - Коломакский район (плюс 1 случай);
6 - Сахновщинский район;
5 - Печенежский район;
4 - Краснокутский район;
2 - Кегичевский район;
1 - Двуречанский район;
1 - Близнюковский район.
Источник: sq.com.ua