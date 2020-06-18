Коронавирус в Харькове: статистика на 17 июня (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
За последние сутки в Харьковской области зарегистрировано 57 новых случая коронавируса и 73 новых подозрения. Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре. Всего заболевших – 1652, из которых 62 человек умерли, 774 - выздоровели.
За весь период в регионе зарегистрировано 2672 случая подозрений на COVID-19. Из них:
1652 случая подтверждено;
772 - опровергнуто;
248 - остаются под подозрением.
География заболевших выглядит так:
1064 - у жителей Харькова (плюс 46 случаев за сутки);
163 - Харьковский район (плюс 1 случай);
56 - Чугуевский район (плюс 1 случай);
50 - Змиевской район;
37 - Первомайский район;
37 - Валковский район (по состоянию на 16 июня в районе было 38 случаев. Один случай был внесен ошибочно и относится к другому району;
37 - Дергачевский район (плюс 1 случай);
31 - Боровской район;
21 - Лозовской район;
26 - Богодуховский район (плюс 5 случаев);
20 - Волчанский район;
19 - Балаклейский район (плюс 1 случай);
18 - Золочевский район;
17 - Красноградский район;
8 - Шевченковский район;
7 - Зачепиловский район;
6 - Великобурлукский район;
6 - Купянский район;
6 - Изюмский район;
5 - Сахновщинский район;
4 - Печенежский район;
6 - Нововодолажский район (плюс 2 случая);
4 - Краснокутский район (плюс 1 случай);
2 - Коломакский район;
2 - Кегичевский район.
По подозрениям на коронавирус ситуация выглядит таким образом:
223 - у жителей Харькова;
5 - у жителей Харьковского района;
4 - у жителей Дергачевского района;
2 - у жителей Чугуевского района;
2 - у жителей Краснокутского района;
2 - у жителей Нововодолажского района;
2 - у жителей Змиевского района;
1 - у жителя Великобурлукского района;
1 - у жителя Сахновщинского района;
1 - у жителя Зачепиловского района;
1 - у жителя Первомайского района;
1 - у жителя Изюмского района;
1 - у жителя Красноградского района;
1 - у жителя Золочевского района;
1 - у жителя Лозовского района.
Источник: sq.com.ua