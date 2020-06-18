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Коронавирус в Харькове: статистика на 17 июня (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Коронавирус в Харькове: статистика на 17 июня (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

За последние сутки в Харьковской области зарегистрировано 57 новых случая коронавируса и 73 новых подозрения. Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре. Всего заболевших – 1652, из которых 62 человек умерли, 774 - выздоровели.

За весь период в регионе зарегистрировано 2672 случая подозрений на COVID-19. Из них:

1652 случая подтверждено;

772 - опровергнуто;

248 - остаются под подозрением.​

География заболевших выглядит так:

1064 - у жителей Харькова (плюс 46 случаев за сутки);

163 - Харьковский район (плюс 1 случай);

56 - Чугуевский район (плюс 1 случай);

50 - Змиевской район;

37 - Первомайский район;

37 - Валковский район (по состоянию на 16 июня в районе было 38 случаев. Один случай был внесен ошибочно и относится к другому району;

37 - Дергачевский район (плюс 1 случай);

31 - Боровской район;

21 - Лозовской район;

26 - Богодуховский район (плюс 5 случаев);

20 - Волчанский район;

19 - Балаклейский район (плюс 1 случай);

18 - Золочевский район;

​17 - Красноградский район;

8 - Шевченковский район;

7 - Зачепиловский район;

6 - Великобурлукский район;

6 - Купянский район;

6 - Изюмский район;

5 - Сахновщинский район;

4 - Печенежский район;

6 - Нововодолажский район (плюс 2 случая);

4 - Краснокутский район (плюс 1 случай);

2 - Коломакский район;

2 - Кегичевский район.

По подозрениям на коронавирус ситуация выглядит таким образом:

​223 - у жителей Харькова;

5 - у жителей Харьковского района;

4 - у жителей Дергачевского района;

2 - у жителей Чугуевского района;

2 - у жителей Краснокутского района;

2 - у жителей Нововодолажского района;

2 - у жителей Змиевского района;

1 - у жителя Великобурлукского района;

1 - у жителя Сахновщинского района;

1 - у жителя Зачепиловского района;

1 - у жителя Первомайского района;

1 - у жителя Изюмского района;

1 - у жителя Красноградского района;

1 - у жителя Золочевского района;

1 - у жителя Лозовского района.

Коронавирус в Харькове: статистика на 17 июня (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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