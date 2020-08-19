Коронавирус в Харькове: статистика на 18 августа (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

​В Харьковской области по состоянию на утро 18 августа зафиксировано 6 360 случаев коронавируса.

За последние сутки в Харьковской области зарегистрировано 204 новых случаев коронавируса и 205 новых подозрений. Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре. Всего заболевших – 6360, из которых 163 человека умерли, 2714 - выздоровели.

За весь период в регионе зарегистрирован 8238 случаев подозрений на COVID-19. Из них:

6360 - подтверждено;

1832 - опровергнуто;

46 - остаются под подозрением.

География заболевших выглядит так:

5005 - Харьков (плюс 175 случаев за сутки);

359 - Харьковский район (плюс 5 случаев);

114 - Чугуевский район;

98 - Змиевской район;

93 - Дергачевский район (плюс 2 случая);

93 - Богодуховский район (плюс 4 случая);

72 - Первомайский район (плюс 4 случая);

51 - Валковский район;

48 - Балаклейский район;

45 - Волчанский район (плюс 1 случай);

41 - Золочевский район (плюс 1 случай);

39 - Боровской район;

45 - Нововодолажский район (плюс 5 случаев);

37 - Красноградский район;

33 - Лозовской район;

39 - Купянский район (плюс 2 случая);

34 - Изюмский район (плюс 2 случая);

30 - Краснокутский район (плюс 2 случая);

18 - Великобурлукский район;

15 - Коломакский район;

13 - Шевченковский район (плюс 1 случай);

11 - Зачепиловский район;

8 - Кегичевский район;

6 - Сахновщинский район;

5 - Печенежский район;

5 - Двуречанский район;

1 - Близнюковский район;

2 - Барвенковский район (плюс 1 случай).

Источник: sq.com.ua

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