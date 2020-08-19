Коронавирус в Харькове: статистика на 18 августа (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
В Харьковской области по состоянию на утро 18 августа зафиксировано 6 360 случаев коронавируса.
За последние сутки в Харьковской области зарегистрировано 204 новых случаев коронавируса и 205 новых подозрений. Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре. Всего заболевших – 6360, из которых 163 человека умерли, 2714 - выздоровели.
За весь период в регионе зарегистрирован 8238 случаев подозрений на COVID-19. Из них:
6360 - подтверждено;
1832 - опровергнуто;
46 - остаются под подозрением.
География заболевших выглядит так:
5005 - Харьков (плюс 175 случаев за сутки);
359 - Харьковский район (плюс 5 случаев);
114 - Чугуевский район;
98 - Змиевской район;
93 - Дергачевский район (плюс 2 случая);
93 - Богодуховский район (плюс 4 случая);
72 - Первомайский район (плюс 4 случая);
51 - Валковский район;
48 - Балаклейский район;
45 - Волчанский район (плюс 1 случай);
41 - Золочевский район (плюс 1 случай);
39 - Боровской район;
45 - Нововодолажский район (плюс 5 случаев);
37 - Красноградский район;
33 - Лозовской район;
39 - Купянский район (плюс 2 случая);
34 - Изюмский район (плюс 2 случая);
30 - Краснокутский район (плюс 2 случая);
18 - Великобурлукский район;
15 - Коломакский район;
13 - Шевченковский район (плюс 1 случай);
11 - Зачепиловский район;
8 - Кегичевский район;
6 - Сахновщинский район;
5 - Печенежский район;
5 - Двуречанский район;
1 - Близнюковский район;
2 - Барвенковский район (плюс 1 случай).
Источник: sq.com.ua