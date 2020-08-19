Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:08
Просмотров: 118

Коронавирус в Харькове: статистика на 18 августа (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Коронавирус в Харькове: статистика на 18 августа (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

​В Харьковской области по состоянию на утро 18 августа зафиксировано 6 360 случаев коронавируса.

За последние сутки в Харьковской области зарегистрировано 204 новых случаев коронавируса и 205 новых подозрений. Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре. Всего заболевших – 6360, из которых 163 человека умерли, 2714 - выздоровели.

За весь период в регионе зарегистрирован 8238 случаев подозрений на COVID-19. Из них:

6360 - подтверждено;

1832 - опровергнуто;

46 - остаются под подозрением.

География заболевших выглядит так:

5005 - Харьков (плюс 175 случаев за сутки);

359 - Харьковский район (плюс 5 случаев);

114 - Чугуевский район;

98 - Змиевской район;

93 - Дергачевский район (плюс 2 случая);

93 - Богодуховский район (плюс 4 случая);

72 - Первомайский район (плюс 4 случая);

51 - Валковский район;

48 - Балаклейский район;

45 - Волчанский район (плюс 1 случай);

41 - Золочевский район (плюс 1 случай);

39 - Боровской район;

45 - Нововодолажский район (плюс 5 случаев);

37 - Красноградский район;

33 - Лозовской район;

39 - Купянский район (плюс 2 случая);

34 - Изюмский район (плюс 2 случая);

30 - Краснокутский район (плюс 2 случая);

18 - Великобурлукский район;

15 - Коломакский район;

13 - Шевченковский район (плюс 1 случай);

11 - Зачепиловский район;

8 - Кегичевский район;

6 - Сахновщинский район;

5 - Печенежский район;

5 - Двуречанский район;

1 - Близнюковский район;

2 - Барвенковский район (плюс 1 случай).

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

АМКУ перевірить законність формування цін на ПЛР-тести
Сегодня 07:57    19
Больницы второй очереди для больных коронавирусом: список
Сегодня 07:39    53
Вирощували понад 320 кущів коноплі: затримано двох чоловіків (ФОТО)
Сегодня 07:12    46
Понад три сотні наркоманів та закладників зловили харківські активісти разом з поліціянтами (ВІДЕО)
Сегодня 06:44    70
Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 18 серпня
Сегодня 06:35    54
Власти призвали харьковчан не собирать толпы гостей на свадьбах и днях рождения
Сегодня 06:26    73
Спрей для носа проти коронавірусу: нова розробка науковців у США
Сегодня 06:17    70
Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19
Сегодня 06:00    72
150 струй, 36 метров в диаметре, подсветка - как выглядит новый фонтан на площади Свободы
Сегодня 01:34    254
Як в Україні розслідують ланцюги зараження на COVID-19
18.08.2020 09:36    262
Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 