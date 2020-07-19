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Коронавирус в Харькове: статистика на 18 июля (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Коронавирус в Харькове: статистика на 18 июля (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

За последние сутки в Харьковской области зарегистрировано 63 новых случая коронавируса и 68 новых подозрения. Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Всего заболевших - 2971, из которых 116 человек умерли, 1601 - выздоровели.

За весь период в регионе зарегистрировано 4497 случаев подозрений на COVID-19. Из них:

2971 случай подтвержден;

1368 - опровергнуто;

158 - остаются под подозрением.

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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