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Коронавирус в Харькове: статистика на 18 июля (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
За последние сутки в Харьковской области зарегистрировано 63 новых случая коронавируса и 68 новых подозрения. Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.
Всего заболевших - 2971, из которых 116 человек умерли, 1601 - выздоровели.
За весь период в регионе зарегистрировано 4497 случаев подозрений на COVID-19. Из них:
2971 случай подтвержден;
1368 - опровергнуто;
158 - остаются под подозрением.
Источник: sq.com.ua
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