Коронавирус в Харькове: статистика на 19 августа (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
За последние сутки в Харьковской области зарегистрировано 247 новых случаев коронавируса и 245 новых подозрений. Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре. Всего заболевших – 6605, из которых 167 человек умерли, 2732 - выздоровели.
За весь период в регионе зарегистрирован 8483 случаев подозрений на COVID-19. Из них:
6605 - подтверждено;
1832 - опровергнуто;
46 - остаются под подозрением.
География заболевших выглядит так:
5189 - Харьков (плюс 184 случая за сутки);
370 - Харьковский район (плюс 11 случаев);
119 - Чугуевский район (плюс 5 случаев);
107 - Змиевской район (плюс 9 случаев);
94 - Дергачевский район (плюс 1 случай);
106 - Богодуховский район (плюс 13 случаев);
73 - Первомайский район (плюс 1 случай);
51 - Валковский район;
51 - Балаклейский район (плюс 3 случая);
48 - Волчанский район (плюс 3 случая);
41 - Золочевский район;
39 - Боровской район;
45 - Нововодолажский район;
41 - Красноградский район (плюс 4 случая);
33 - Лозовской район;
41 - Купянский район (плюс 2 случая);
34 - Изюмский район;
31 - Краснокутский район (плюс 1 случай);
24 - Великобурлукский район (плюс 6 случаев);
15 - Коломакский район;
15 - Шевченковский район;
11 - Зачепиловский район;
8 - Кегичевский район;
6 - Сахновщинский район;
5 - Печенежский район;
5 - Двуречанский район;
1 - Близнюковский район;
2 - Барвенковский район.
Источник: sq.com.ua