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Коронавирус в Харькове: статистика на 19 июля (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Коронавирус в Харькове: статистика на 19 июля (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

По данным Харьковского областного лабораторного центра, по состоянию на утро 19 июля в области лабораторно подтверждено 3 015 случаев COVID-19, из них 1627 лица выздоровели, 117 – умерли. За сутки медики зарегистрировали 44 новых случая; один из них – летальный, а 26 человек выздоровели.

Также за сутки на Харьковщине было зафиксировано 56 новых подозрений. С начала наблюдения эта цифра составляет 4 553 случая, из них 1383 было опровергнуто, а 155 остаются под подозрением.

Больше всего заболевших за последние сутки обнаружили в Харькове – 37; в Харьковском районе – 2 и по одному – в Краснокутском, Великобурлукском, Чугуевском, Красноградском и Балаклейском районах. Барвенковский район остается единственным в области, где заболеваний коронавирусом не зафиксировано.

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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