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Коронавирус в Харькове: статистика на 19 июня (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Коронавирус в Харькове: статистика на 19 июня (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

За последние сутки в Харьковской области зарегистрировано 37 новых случаев коронавируса и 51 новое подозрение. Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре. Всего заболевших – 1744, из которых 66 человек умерли, 812 - выздоровели.

За весь период в регионе зарегистрировано 2792 случая подозрений на COVID-19. Из них:

1744 случая подтверждено;

814 - опровергнуто;

234 - остаются под подозрением.​

География заболевших выглядит так:

1136 - у жителей Харькова (плюс 34 случая за сутки);

171 - Харьковский район (плюс 1 случай);

57 - Чугуевский район;

52 - Змиевской район (плюс 2 случая);

39 - Первомайский район (плюс 1 случай);

38 - Дергачевский район;

37 – Валковский район;

31 - Боровской район;

26 - Богодуховский район;

21 - Лозовской район;

21 - Балаклейский район;

21 - Золочевский район;

20 - Волчанский район;

​17 - Красноградский район;

9 - Шевченковский район;

7 - Зачепиловский район;

6 - Нововодолажский район (по состоянию на 18 июня было 7 случаев. Один случай внесен ошибочно и отнесен к другому району);

6 - Великобурлукский район;

6 - Купянский район;

6 - Изюмский район;

5 - Сахновщинский район;

4 - Печенежский район;

4 - Краснокутский район;

2 - Коломакский район;

2 - Кегичевский район.

По подозрениям на коронавирус ситуация выглядит таким образом:

​207 - у жителей Харькова;

6 - у жителей Харьковского района;

2 - у жителей Дергачевского района;

2 - у жителей Чугуевского района;

2 - у жителей Краснокутского района;

2 - у жителей Нововодолажского района;

2 - у жителей Сахновщинского района;

2 - у жителей Зачепиловского района;

1 - у жителя Змиевского района;

1 - у жителя Великобурлукского района;

1 - у жителя Изюмского района;

1 - у жителя Красноградского района;

1 - у жителя Золочевского района;

1 - у жителя Лозовского района.

Коронавирус в Харькове: статистика на 19 июня (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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