Коронавирус в Харькове: статистика на 19 июня (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
За последние сутки в Харьковской области зарегистрировано 37 новых случаев коронавируса и 51 новое подозрение. Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре. Всего заболевших – 1744, из которых 66 человек умерли, 812 - выздоровели.
За весь период в регионе зарегистрировано 2792 случая подозрений на COVID-19. Из них:
1744 случая подтверждено;
814 - опровергнуто;
234 - остаются под подозрением.
География заболевших выглядит так:
1136 - у жителей Харькова (плюс 34 случая за сутки);
171 - Харьковский район (плюс 1 случай);
57 - Чугуевский район;
52 - Змиевской район (плюс 2 случая);
39 - Первомайский район (плюс 1 случай);
38 - Дергачевский район;
37 – Валковский район;
31 - Боровской район;
26 - Богодуховский район;
21 - Лозовской район;
21 - Балаклейский район;
21 - Золочевский район;
20 - Волчанский район;
17 - Красноградский район;
9 - Шевченковский район;
7 - Зачепиловский район;
6 - Нововодолажский район (по состоянию на 18 июня было 7 случаев. Один случай внесен ошибочно и отнесен к другому району);
6 - Великобурлукский район;
6 - Купянский район;
6 - Изюмский район;
5 - Сахновщинский район;
4 - Печенежский район;
4 - Краснокутский район;
2 - Коломакский район;
2 - Кегичевский район.
По подозрениям на коронавирус ситуация выглядит таким образом:
207 - у жителей Харькова;
6 - у жителей Харьковского района;
2 - у жителей Дергачевского района;
2 - у жителей Чугуевского района;
2 - у жителей Краснокутского района;
2 - у жителей Нововодолажского района;
2 - у жителей Сахновщинского района;
2 - у жителей Зачепиловского района;
1 - у жителя Змиевского района;
1 - у жителя Великобурлукского района;
1 - у жителя Изюмского района;
1 - у жителя Красноградского района;
1 - у жителя Золочевского района;
1 - у жителя Лозовского района.
Источник: sq.com.ua