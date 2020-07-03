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Коронавирус в Харькове: статистика на 2 июля (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Коронавирус в Харькове: статистика на 2 июля (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

За последние сутки в Харьковской области зарегистрировано 37 новых случаев коронавируса и 66 новых подозрений. Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре. Всего заболевших – 2208, из которых 84 человека умерли, 1136 - выздоровели.

За весь период в регионе зарегистрировано 3518 случаtd подозрений на COVID-19. Из них:

2208 случаев подтверждено;

1093 - опровергнуто;

217 - остаются под подозрением.​

География заболевших выглядит так:

1525 - у жителей Харькова (плюс 25 случаев за сутки);

201 - Харьковский район (плюс 5 случаев);

61 - Чугуевский район;

59 - Змиевской район (плюс 1 случай);

41 - Первомайский район;

40 - Дергачевский район (плюс 1 случай);

39 - Валковский район (плюс 1 случай);

35 - Боровской район;

33 - Богодуховский район (плюс 1 случай);

26 - Балаклейский район;

23 - Волчанский район;

22 - Лозовской район;

21 - Золочевский район;

​19 - Красноградский район;

11 - Нововодолажский район (плюс 3 случая);

9 - Шевченковский район;

7 - Зачепиловский район;

6 - Великобурлукский район;

6 - Купянский район;

6 - Изюмский район;

6 - Сахновщинский район;

4 - Печенежский район;

4 - Краснокутский район;

2 - Коломакский район;

2 - Кегичевский район.

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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