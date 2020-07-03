Коронавирус в Харькове: статистика на 2 июля (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
За последние сутки в Харьковской области зарегистрировано 37 новых случаев коронавируса и 66 новых подозрений. Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре. Всего заболевших – 2208, из которых 84 человека умерли, 1136 - выздоровели.
За весь период в регионе зарегистрировано 3518 случаtd подозрений на COVID-19. Из них:
2208 случаев подтверждено;
1093 - опровергнуто;
217 - остаются под подозрением.
География заболевших выглядит так:
1525 - у жителей Харькова (плюс 25 случаев за сутки);
201 - Харьковский район (плюс 5 случаев);
61 - Чугуевский район;
59 - Змиевской район (плюс 1 случай);
41 - Первомайский район;
40 - Дергачевский район (плюс 1 случай);
39 - Валковский район (плюс 1 случай);
35 - Боровской район;
33 - Богодуховский район (плюс 1 случай);
26 - Балаклейский район;
23 - Волчанский район;
22 - Лозовской район;
21 - Золочевский район;
19 - Красноградский район;
11 - Нововодолажский район (плюс 3 случая);
9 - Шевченковский район;
7 - Зачепиловский район;
6 - Великобурлукский район;
6 - Купянский район;
6 - Изюмский район;
6 - Сахновщинский район;
4 - Печенежский район;
4 - Краснокутский район;
2 - Коломакский район;
2 - Кегичевский район.
Источник: sq.com.ua