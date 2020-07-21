Коронавирус в Харькове: статистика на 20 июля (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

За последние сутки в Харьковской области зарегистрировано 18 новых случаев коронавируса и 50 новых подозрений. Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Всего заболевших – 3033, из которых 118 человек умерли, 1671 - выздоровел.

За весь период в регионе зарегистрировано 4603 случая подозрений на COVID-19. Из них:

3033 случая подтверждены;

1395 - опровергнуто;

175 - остаются под подозрением.​

География заболевших выглядит так:

2216 - Харьков (плюс 16 случаев за сутки);

242 - Харьковский район;

69 - Чугуевский район;

67 - Змиевской район;

63 - Дергачевский район;

50 - Первомайский район;

40 - Валковский район;

35 - Боровской район;

35 - Богодуховский район;

32 - Балаклейский район);

27 - Волчанский район;

25 - Лозовской район;

​24 - Красноградский район;

21 - Золочевский район;

13 - Нововодолажский район;

10 - Шевченковский район;

10 - Купянский район;

9 - Великобурлукский район;

8 - Зачепиловский район;

8 - Изюмский район;

8 - Коломакский район (плюс 1 случай);

6 - Сахновщинский район;

5 - Печенежский район;

6 - Краснокутский район (плюс 1 случай);

2 - Кегичевский район;

1 - Двуречанский район;

1 - Близнюковский район.

Источник: sq.com.ua

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