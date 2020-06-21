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Коронавирус в Харькове: статистика на 20 июня (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Коронавирус в Харькове: статистика на 20 июня (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

За последние сутки в Харьковской области зарегистрировано 35 новых случаев коронавируса и 51 новое подозрение. Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре. Всего заболевших – 1779, из которых 68 человек умерли, 836 - выздоровели.

За весь период в регионе зарегистрировано 2843 случая подозрений на COVID-19. Из них:

1779 случаев подтверждено;

833 - опровергнуто;

231 - остается под подозрением.​

География заболевших выглядит так:

1167 - у жителей Харькова (плюс 31 случай за сутки);

172 - Харьковский район (плюс 1 случай);

58 - Чугуевский район (плюс 1 случай);

52 - Змиевской район;

39 - Первомайский район;

38 - Дергачевский район;

37 – Валковский район;

32 - Боровской район (плюс 1 случай);

26 - Богодуховский район;

21 - Лозовской район;

21 - Балаклейский район;

21 - Золочевский район;

20 - Волчанский район;

​17 - Красноградский район;

9 - Шевченковский район;

7 - Зачепиловский район;

6 - Нововодолажский район;

6 - Великобурлукский район;

6 - Купянский район;

6 - Изюмский район;

6 - Сахновщинский район (плюс 1 случай);

4 - Печенежский район;

4 - Краснокутский район;

2 - Коломакский район;

2 - Кегичевский район.

По подозрениям на коронавирус ситуация выглядит таким образом:

​204 - у жителей Харькова;

4 - у жителей Харьковского района;

2 - у жителей Дергачевского района;

2 - у жителей Чугуевского района;

2 - у жителей Краснокутского района;

2 - у жителей Нововодолажского района;

2 - у жителей Сахновщинского района;

2 - у жителей Зачепиловского района;

2 - у жителей Змиевского района;

2 - у жителей Золочевского района;

1 - у жителя Великобурлукского района;

1 - у жителя Изюмского района;

1 - у жителя Красноградского района;

1 - у жителя Лозовского района.

Коронавирус в Харькове: статистика на 20 июня (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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