Коронавирус в Харькове: статистика на 21 августа (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
За последние сутки в Харьковской области зарегистрировано 184 новых случаев коронавируса.
Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре. Всего заболевших – 7030, из которых 174 человека умерли, 2755 - выздоровели.
География заболевших выглядит так:
5526 - Харьков (плюс 131 случай за сутки);
406 - Харьковский район (плюс 24 случая);
122 - Чугуевский район (плюс 1 случай);
107 - Змиевской район;
105 - Дергачевский район (плюс 3 случая);
110 - Богодуховский район (плюс 1 случа1);
77 - Первомайский район (плюс 3 случая);
52 - Валковский район;
51 - Балаклейский район;
52 - Волчанский район (плюс 1 случай);
41 - Золочевский район;
39 - Боровской район;
48 - Нововодолажский район (плюс 2 случая);
43 - Красноградский район (плюс 2 случая);
35 - Лозовской район (плюс 2 случая);
45 - Купянский район (плюс 4 случая);
38 - Изюмский район (плюс 2 случая);
31 - Краснокутский район;
30 - Великобурлукский район (плюс 4 случая);
15 - Коломакский район;
16 - Шевченковский район (плюс 1 случай);
14 - Зачепиловский район (пюс 3 случая);
8 - Кегичевский район;
6 - Сахновщинский район;
5 - Печенежский район;
5 - Двуречанский район;
1 - Близнюковский район;
2 - Барвенковский район.
Источник: sq.com.ua