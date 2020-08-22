Коронавирус в Харькове: статистика на 21 августа (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

За последние сутки в Харьковской области зарегистрировано 184 новых случаев коронавируса.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре. Всего заболевших – 7030, из которых 174 человека умерли, 2755 - выздоровели.

География заболевших выглядит так:

5526 - Харьков (плюс 131 случай за сутки);

406 - Харьковский район (плюс 24 случая);

122 - Чугуевский район (плюс 1 случай);

107 - Змиевской район;

105 - Дергачевский район (плюс 3 случая);

110 - Богодуховский район (плюс 1 случа1);

77 - Первомайский район (плюс 3 случая);

52 - Валковский район;

51 - Балаклейский район;

52 - Волчанский район (плюс 1 случай);

41 - Золочевский район;

39 - Боровской район;

48 - Нововодолажский район (плюс 2 случая);

43 - Красноградский район (плюс 2 случая);

35 - Лозовской район (плюс 2 случая);

45 - Купянский район (плюс 4 случая);

38 - Изюмский район (плюс 2 случая);

31 - Краснокутский район;

30 - Великобурлукский район (плюс 4 случая);

15 - Коломакский район;

16 - Шевченковский район (плюс 1 случай);

14 - Зачепиловский район (пюс 3 случая);

8 - Кегичевский район;

6 - Сахновщинский район;

5 - Печенежский район;

5 - Двуречанский район;

1 - Близнюковский район;

2 - Барвенковский район.

Источник: sq.com.ua

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