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Коронавирус в Харькове: статистика на 21 июля (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Коронавирус в Харькове: статистика на 21 июля (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

За последние сутки в Харьковской области зарегистрировано 49 новых случаев коронавируса и 53 новых подозрения. Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Всего заболевших – 3082, из которых 118 человек умерли, 1703 - выздоровели.

За весь период в регионе зарегистрировано 4656 случаев подозрений на COVID-19. Из них:

3082 случая подтверждены;

1422 - опровергнуто;

152 - остаются под подозрением.​

География заболевших выглядит так:

2259 - Харьков (плюс 43 случая за сутки);

245 - Харьковский район (плюс 3 случая);

71 - Чугуевский район (плюс 2 случая);

68 - Змиевской район (плюс 1 случай);

63 - Дергачевский район;

50 - Первомайский район;

40 - Валковский район;

35 - Боровской район;

34 - Богодуховский район (на вчера было 35 случаев, один случай перенесен в другой район);

32 - Балаклейский район;

27 - Волчанский район;

25 - Лозовской район;

​24 - Красноградский район;

22 - Золочевский район (плюс 1 случай);

13 - Нововодолажский район;

10 - Шевченковский район;

10 - Купянский район;

9 - Великобурлукский район;

8 - Зачепиловский район;

8 - Изюмский район;

8 - Коломакский район;

6 - Сахновщинский район;

6 - Краснокутский район;

5 - Печенежский район;

2 - Кегичевский район;

1 - Двуречанский район;

1 - Близнюковский район.

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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