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Коронавирус в Харькове: статистика на 21 июня (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Коронавирус в Харькове: статистика на 21 июня (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

За последние сутки в Харьковской области зарегистрировано 26 новых случаев коронавируса и 52 новых подозрения. Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре. Всего заболевших – 1805, из которых 69 человек умерли, 849 - выздоровели.

За весь период в регионе зарегистрировано 2895 случаев подозрений на COVID-19. Из них:

1805 случаев подтверждено;

844 - опровергнуто;

246 - остается под подозрением.

Коронавирус в Харькове: статистика на 21 июня (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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