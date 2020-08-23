Коронавирус в Харькове: статистика на 22 августа (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Минулої доби Харківщина оновила антирекорд з захворюваності на COVID-19.

За последние сутки в Харьковской области зарегистрировано 291 новый случай коронавируса.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре. Всего заболевших – 7321, из которых 178 человека умерли, 2777 - выздоровели.

География заболевших выглядит так:

5751 - Харьков (плюс 225 случаев за сутки);

418 - Харьковский район (плюс 12 случаев);

123 - Чугуевский район (плюс 1 случай);

107 - Змиевской район (плюс 14 случаев за сутки);

108 - Дергачевский район (плюс 3 случая);

118 - Богодуховский район (плюс 8 случаев);

77 - Первомайский район;

52 - Валковский район;

61 - Балаклейский район (плюс 10 случаев);

52 - Волчанский район;

41 - Золочевский район;

39 - Боровской район;

50 - Нововодолажский район (плюс 2 случая);

48 - Красноградский район (плюс 5 случаев);

37 - Лозовской район (плюс 2 случая);

47 - Купянский район (плюс 2 случая);

39 - Изюмский район (плюс 1 случай);

32 - Краснокутский район (плюс 1 случай);

30 - Великобурлукский район;

17 - Коломакский район (плюс 2 случая);

16 - Шевченковский район;

14 - Зачепиловский район;

8 - Кегичевский район;

6 - Сахновщинский район;

5 - Печенежский район;

6 - Двуречанский район (плюс 1 случай);

2 - Близнюковский район (плюс 1 случай);

3 - Барвенковский район (плюс 1 случай).

Источник: sq.com.ua

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