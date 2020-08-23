Коронавирус в Харькове: статистика на 22 августа (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
Минулої доби Харківщина оновила антирекорд з захворюваності на COVID-19.
За последние сутки в Харьковской области зарегистрировано 291 новый случай коронавируса.
Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре. Всего заболевших – 7321, из которых 178 человека умерли, 2777 - выздоровели.
География заболевших выглядит так:
5751 - Харьков (плюс 225 случаев за сутки);
418 - Харьковский район (плюс 12 случаев);
123 - Чугуевский район (плюс 1 случай);
107 - Змиевской район (плюс 14 случаев за сутки);
108 - Дергачевский район (плюс 3 случая);
118 - Богодуховский район (плюс 8 случаев);
77 - Первомайский район;
52 - Валковский район;
61 - Балаклейский район (плюс 10 случаев);
52 - Волчанский район;
41 - Золочевский район;
39 - Боровской район;
50 - Нововодолажский район (плюс 2 случая);
48 - Красноградский район (плюс 5 случаев);
37 - Лозовской район (плюс 2 случая);
47 - Купянский район (плюс 2 случая);
39 - Изюмский район (плюс 1 случай);
32 - Краснокутский район (плюс 1 случай);
30 - Великобурлукский район;
17 - Коломакский район (плюс 2 случая);
16 - Шевченковский район;
14 - Зачепиловский район;
8 - Кегичевский район;
6 - Сахновщинский район;
5 - Печенежский район;
6 - Двуречанский район (плюс 1 случай);
2 - Близнюковский район (плюс 1 случай);
3 - Барвенковский район (плюс 1 случай).
Источник: sq.com.ua