Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:18
Просмотров: 78

Коронавирус в Харькове: статистика на 22 июня (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Коронавирус в Харькове: статистика на 22 июня (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

За последние сутки в Харьковской области зарегистрировано 6 новых случаев коронавируса и 41 новое подозрение. Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре. Всего заболевших – 1811, из которых 69 человек умерли, 866 - выздоровели.

За весь период в регионе зарегистрировано 2936 случаев подозрений на COVID-19. Из них:

1811 случаев подтверждено;

862 - опровергнуто;

263 - остаются под подозрением.​

География заболевших выглядит так:

1194 - у жителей Харькова (плюс 5 случаев за сутки);

175 - Харьковский район;

58 - Чугуевский район;

52 - Змиевской район;

40 - Первомайский район (плюс 1 случай);

38 - Дергачевский район;

37 – Валковский район;

32 - Боровской район;

26 - Богодуховский район;

22 - Балаклейский район;

21 - Лозовской район;

21 - Золочевский район;

20 - Волчанский район;

​18 - Красноградский район;

9 - Шевченковский район;

7 - Зачепиловский район;

6 - Нововодолажский район;

6 - Великобурлукский район;

6 - Купянский район;

6 - Изюмский район;

5 - Сахновщинский район;

4 - Печенежский район;

4 - Краснокутский район;

2 - Коломакский район;

2 - Кегичевский район.

По подозрениям на коронавирус ситуация выглядит таким образом:

​228 - у жителей Харькова;

6 - у жителей Харьковского района;

5 - у жителей Дергачевского района;

4 - у жителей Змиевского района;

3 - у жителей Нововодолажского района;

2 - у жителей Чугуевского района;

2 - у жителей Краснокутского района;

2 - у жителей Сахновщинского района;

2 - у жителей Зачепиловского района;

2 - у жителей Золочевского района;

1 - у жителя Великобурлукского района;

1 - у жителя Изюмского района;

1 - у жителя Красноградского района;

1 - у жителя Лозовского района.

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

В Харькове снизят тарифы на тепло и горячую воду
Сегодня 06:55    50
Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 22 червня
Сегодня 06:45    42
В Харьков могли завезти конфеты, вызывающие удушение
Сегодня 06:36    90
Максим Степанов: МОЗ змінить принцип фінансування за пакетами COVID-19
Сегодня 06:27    50
Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19
Сегодня 06:09    65
Іспанія оголошує кінець надзвичайного стану і відкриває кордони
22.06.2020 12:15    171
В США участники вечеринки по случаю завершения карантина заразились коронавирусом
22.06.2020 10:00    169
В ВОЗ назвали лекарства, которые могут снижать смертность от COVID-19
22.06.2020 09:37    291
У Росії зафіксували майже 584 тисячі випадків коронавірусу
22.06.2020 08:20    121
Автоград-Харьков, Разборка (ВИДЕО)
22.06.2020 08:11    293
Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 