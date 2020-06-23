Коронавирус в Харькове: статистика на 22 июня (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
За последние сутки в Харьковской области зарегистрировано 6 новых случаев коронавируса и 41 новое подозрение. Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре. Всего заболевших – 1811, из которых 69 человек умерли, 866 - выздоровели.
За весь период в регионе зарегистрировано 2936 случаев подозрений на COVID-19. Из них:
1811 случаев подтверждено;
862 - опровергнуто;
263 - остаются под подозрением.
География заболевших выглядит так:
1194 - у жителей Харькова (плюс 5 случаев за сутки);
175 - Харьковский район;
58 - Чугуевский район;
52 - Змиевской район;
40 - Первомайский район (плюс 1 случай);
38 - Дергачевский район;
37 – Валковский район;
32 - Боровской район;
26 - Богодуховский район;
22 - Балаклейский район;
21 - Лозовской район;
21 - Золочевский район;
20 - Волчанский район;
18 - Красноградский район;
9 - Шевченковский район;
7 - Зачепиловский район;
6 - Нововодолажский район;
6 - Великобурлукский район;
6 - Купянский район;
6 - Изюмский район;
5 - Сахновщинский район;
4 - Печенежский район;
4 - Краснокутский район;
2 - Коломакский район;
2 - Кегичевский район.
По подозрениям на коронавирус ситуация выглядит таким образом:
228 - у жителей Харькова;
6 - у жителей Харьковского района;
5 - у жителей Дергачевского района;
4 - у жителей Змиевского района;
3 - у жителей Нововодолажского района;
2 - у жителей Чугуевского района;
2 - у жителей Краснокутского района;
2 - у жителей Сахновщинского района;
2 - у жителей Зачепиловского района;
2 - у жителей Золочевского района;
1 - у жителя Великобурлукского района;
1 - у жителя Изюмского района;
1 - у жителя Красноградского района;
1 - у жителя Лозовского района.
Источник: sq.com.ua