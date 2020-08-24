Коронавирус в Харькове: статистика на 23 августа (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

В Харьковской области 169 новых случаев COVID-19. Еще трое людей скончались

Область в пятерке регионов с наивысшим показателем новых случаев инфекции.

Согласно данным системы мониторинга СНБО Украины, за сутки в Харьковской области лабораторно подтвердили 169 новых случаев коронавирусной инфекции. Еще трое людей скончались.

Так, по состоянию на 23 августа, за время пандемии в регионе зафиксировали 7493 случая CCOVID-19. 2770 человек выздоровели, 180 - скончались.

Источник: sq.com.ua

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