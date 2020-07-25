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Коронавирус в Харькове: статистика на 24 июля (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Коронавирус в Харькове: статистика на 24 июля (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

За последние сутки в Харьковской области зарегистрировано 73 новых случая коронавируса и 80 новых подозрений. Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре. Это абсолютный рекорд заболевших за сутки в регионе.

Всего заболевших – 3276, из которых 121 человек умер, 1845 - выздоровели.

За весь период в регионе зарегистрирован 4902 случая подозрений на COVID-19. Из них:

3276 случаев подтверждено;

1497 - опровергнуто;

129 - остаются под подозрением.​

География заболевших выглядит так:

2419 - Харьков (плюс 65 случаев за сутки);

253 - Харьковский район (плюс 2 случая);

73 - Чугуевский район;

69 - Змиевской район;

63 - Дергачевский район;

53 - Первомайский район (плюс 3 случая);

41 - Валковский район;

38 - Богодуховский район;

35 - Боровской район;

33 - Балаклейский район;

28 - Волчанский район;

25 - Лозовской район;

​25 - Красноградский район;

22 - Золочевский район;

16 - Нововодолажский район;

13 - Купянский район (плюс 3 случая);

11 - Великобурлукский район;

10 - Шевченковский район;

10 - Изюмский район;

8 - Зачепиловский район (на вчера было 9, один случай перенесен в другой район);

8 - Коломакский район;

7 - Краснокутский район;

6 - Сахновщинский район;

5 - Печенежский район;

3 - Кегичевский район (плюс 1 случай);

1 - Двуречанский район;

1 - Близнюковский район.

Источник: sq.com.ua

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