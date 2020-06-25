Коронавирус в Харькове: статистика на 24 июня (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
За последние сутки в Харьковской области зарегистрировано 48 новых случаев коронавируса и 57 новых подозрений. Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре. Всего заболевших – 1892, из которых 71 человек умер, 950 - выздоровели.
За весь период в регионе зарегистрировано 3042 случая подозрений на COVID-19. Из них:
1892 случая подтверждено;
918 - опровергнуто;
232 - остаются под подозрением.?
География заболевших выглядит так:
1265 - у жителей Харькова (плюс 42 случая за сутки);
178 - Харьковский район (плюс 2 случая);
58 - Чугуевский район;
57 - Змиевской район (плюс 3 случая);
40 - Первомайский район;
38 - Дергачевский район ;
37 – Валковский район;
32 - Боровской район;
27 - Богодуховский район;
23 - Балаклейский район (плюс 1 случай);
21 - Лозовской район;
21 - Золочевский район;
20 - Волчанский район;
?18 - Красноградский район;
9 - Шевченковский район;
7 - Зачепиловский район;
6 - Нововодолажский район;
6 - Великобурлукский район;
6 - Купянский район;
6 - Изюмский район;
5 - Сахновщинский район;
4 - Печенежский район;
4 - Краснокутский район;
2 - Коломакский район;
2 - Кегичевский район.
По подозрениям на коронавирус ситуация выглядит таким образом:
206 - у жителей Харькова;
4 - у жителей Харьковского района;
3 - у жителей Дергачевского района;
2 - у жителей Нововодолажского района;
2 - у жителей Чугуевского района;
2 - у жителей Краснокутского района;
2 - у жителей Сахновщинского района;
2 - у жителей Зачепиловского района;
2 - у жителей Золочевского района;
1 - у жителей Змиевского района;
1 - у жителя Великобурлукского района;
1 - у жителя Изюмского района;
1 - у жителя Красноградского района;
1 - у жителя Лозовского района.
Источник: sq.com.ua