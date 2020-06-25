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Коронавирус в Харькове: статистика на 24 июня (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Коронавирус в Харькове: статистика на 24 июня (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

За последние сутки в Харьковской области зарегистрировано 48 новых случаев коронавируса и 57 новых подозрений. Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре. Всего заболевших – 1892, из которых 71 человек умер, 950 - выздоровели.

За весь период в регионе зарегистрировано 3042 случая подозрений на COVID-19. Из них:

1892 случая подтверждено;

918 - опровергнуто;

232 - остаются под подозрением.?

География заболевших выглядит так:

1265 - у жителей Харькова (плюс 42 случая за сутки);

178 - Харьковский район (плюс 2 случая);

58 - Чугуевский район;

57 - Змиевской район (плюс 3 случая);

40 - Первомайский район;

38 - Дергачевский район ;

37 – Валковский район;

32 - Боровской район;

27 - Богодуховский район;

23 - Балаклейский район (плюс 1 случай);

21 - Лозовской район;

21 - Золочевский район;

20 - Волчанский район;

?18 - Красноградский район;

9 - Шевченковский район;

7 - Зачепиловский район;

6 - Нововодолажский район;

6 - Великобурлукский район;

6 - Купянский район;

6 - Изюмский район;

5 - Сахновщинский район;

4 - Печенежский район;

4 - Краснокутский район;

2 - Коломакский район;

2 - Кегичевский район.

По подозрениям на коронавирус ситуация выглядит таким образом:

206 - у жителей Харькова;

4 - у жителей Харьковского района;

3 - у жителей Дергачевского района;

2 - у жителей Нововодолажского района;

2 - у жителей Чугуевского района;

2 - у жителей Краснокутского района;

2 - у жителей Сахновщинского района;

2 - у жителей Зачепиловского района;

2 - у жителей Золочевского района;

1 - у жителей Змиевского района;

1 - у жителя Великобурлукского района;

1 - у жителя Изюмского района;

1 - у жителя Красноградского района;

1 - у жителя Лозовского района.

Коронавирус в Харькове: статистика на 24 июня (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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