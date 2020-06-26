Коронавирус в Харькове: статистика на 25 июня (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
За последние сутки в Харьковской области зарегистрировано 54 новых случаz коронавируса и 65 новых подозрений. Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре. Всего заболевших – 1946, из которых 71 человек умер, 1007 - выздоровели.
За весь период в регионе зарегистрировано 3107 случаев подозрений на COVID-19. Из них:
1946 случаев подтверждено;
935 - опровергнуто;
226 - остаются под подозрением.
География заболевших выглядит так:
1310 - у жителей Харькова (плюс 45 случаев за сутки);
181 - Харьковский район (плюс 3 случая);
58 - Чугуевский район;
57 - Змиевской район;
40 - Первомайский район;
38 - Дергачевский район ;
38 - Валковский район (плюс 1 случай);
32 - Боровской район;
30 - Богодуховский район (плюс 3 случая);
23 - Балаклейский район;
21 - Лозовской район;
21 - Золочевский район;
22 - Волчанский район (плюс 2 случая);
18 - Красноградский район;
9 - Шевченковский район;
7 - Зачепиловский район;
6 - Нововодолажский район;
6 - Великобурлукский район;
6 - Купянский район;
6 - Изюмский район;
5 - Сахновщинский район;
4 - Печенежский район;
4 - Краснокутский район;
2 - Коломакский район;
2 - Кегичевский район.
Источник: sq.com.ua