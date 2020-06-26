Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:16
Просмотров: 112

Коронавирус в Харькове: статистика на 25 июня (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Коронавирус в Харькове: статистика на 25 июня (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

За последние сутки в Харьковской области зарегистрировано 54 новых случаz коронавируса и 65 новых подозрений. Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре. Всего заболевших – 1946, из которых 71 человек умер, 1007 - выздоровели.

За весь период в регионе зарегистрировано 3107 случаев подозрений на COVID-19. Из них:

1946 случаев подтверждено;

935 - опровергнуто;

226 - остаются под подозрением.​

География заболевших выглядит так:

1310 - у жителей Харькова (плюс 45 случаев за сутки);

181 - Харьковский район (плюс 3 случая);

58 - Чугуевский район;

57 - Змиевской район;

40 - Первомайский район;

38 - Дергачевский район ;

38 - Валковский район (плюс 1 случай);

32 - Боровской район;

30 - Богодуховский район (плюс 3 случая);

23 - Балаклейский район;

21 - Лозовской район;

21 - Золочевский район;

22 - Волчанский район (плюс 2 случая);

​18 - Красноградский район;

9 - Шевченковский район;

7 - Зачепиловский район;

6 - Нововодолажский район;

6 - Великобурлукский район;

6 - Купянский район;

6 - Изюмский район;

5 - Сахновщинский район;

4 - Печенежский район;

4 - Краснокутский район;

2 - Коломакский район;

2 - Кегичевский район.

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Выпускники харьковского медколледжа хотят лечить коронавирус
Сегодня 07:50    25
В Харьковской области декоммунизировали площадь
Сегодня 07:22    71
Неонацистский центр в Харькове возглавлял россиянин
Сегодня 07:03    89
Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 25 червня
Сегодня 06:53    54
На проспекте Юбилейном временно запрещается движение транспорта
Сегодня 06:34    78
Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19
Сегодня 06:07    72
Літак Іл-76 Повітряних Сил ЗС України доставив з Китаю черговий гуманітарний медвантаж
25.06.2020 09:12    93
В Харькове депутат горсовета сообщил в полицию о коллегах без масок
25.06.2020 08:53    170
Через порушників карантину на Харківщині зупинили потяг
25.06.2020 08:33    297
Двоє мешканців Харківщини захворіли на ботулізм (відео)
25.06.2020 08:15    147
Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 