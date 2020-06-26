Коронавирус в Харькове: статистика на 25 июня (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

За последние сутки в Харьковской области зарегистрировано 54 новых случаz коронавируса и 65 новых подозрений. Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре. Всего заболевших – 1946, из которых 71 человек умер, 1007 - выздоровели.

За весь период в регионе зарегистрировано 3107 случаев подозрений на COVID-19. Из них:

1946 случаев подтверждено;

935 - опровергнуто;

226 - остаются под подозрением.​

География заболевших выглядит так:

1310 - у жителей Харькова (плюс 45 случаев за сутки);

181 - Харьковский район (плюс 3 случая);

58 - Чугуевский район;

57 - Змиевской район;

40 - Первомайский район;

38 - Дергачевский район ;

38 - Валковский район (плюс 1 случай);

32 - Боровской район;

30 - Богодуховский район (плюс 3 случая);

23 - Балаклейский район;

21 - Лозовской район;

21 - Золочевский район;

22 - Волчанский район (плюс 2 случая);

​18 - Красноградский район;

9 - Шевченковский район;

7 - Зачепиловский район;

6 - Нововодолажский район;

6 - Великобурлукский район;

6 - Купянский район;

6 - Изюмский район;

5 - Сахновщинский район;

4 - Печенежский район;

4 - Краснокутский район;

2 - Коломакский район;

2 - Кегичевский район.

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»