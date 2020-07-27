Коронавирус в Харькове: статистика на 26 июля (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

За последние сутки в Харьковской области зарегистрировано 40 новых случая коронавируса и 58 новых подозрений. Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре. Всего заболевших – 3378, из которых 122 человека умерли, 1954 - выздоровели.

За весь период в регионе зарегистрирован 4970 случая подозрений на COVID-19. Из них:

3378 случаев подтверждено;

1532 - опровергнуто;

118 - остаются под подозрением.​

География заболевших выглядит так:

2503 - Харьков (плюс 34 случаев за сутки);

257 - Харьковский район (плюс 2 случая);

74 - Чугуевский район;

70 - Змиевской район (плюс 1 случай);

65 - Дергачевский район;

53 - Первомайский район;

41 - Валковский район;

39 - Богодуховский район;

35 - Боровской район;

34 - Балаклейский район;

29 - Волчанский район;

25 - Лозовской район;

​27 - Красноградский район (плюс 2 случая);

24 - Золочевский район;

16 - Нововодолажский район;

15 - Купянский район (плюс 1 случай);

11 - Великобурлукский район;

10 - Шевченковский район;

11 - Изюмский район;

8 - Зачепиловский район;

8 - Коломакский район;

7 - Краснокутский район;

6 - Сахновщинский район;

5 - Печенежский район;

3 - Кегичевский район;

1 - Двуречанский район;

1 - Близнюковский район.

Источник: sq.com.ua

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