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Коронавирус в Харькове: статистика на 26 июня (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Коронавирус в Харькове: статистика на 26 июня (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

За последние сутки в Харьковской области зарегистрировано 45 новых случаев коронавируса и 84 новых подозрения. Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре. Всего заболевших – 1991, из которых 75 человек умерли, 1036 - выздоровели.

За весь период в регионе зарегистрирован 3191 случай подозрений на COVID-19. Из них:

1991 случай подтвержден;

970 - опровергнуто;

230 - остаются под подозрением.​

География заболевших выглядит так:

1345 - у жителей Харькова (плюс 35 случаев за сутки);

183 - Харьковский район (плюс 2 случая);

58 - Чугуевский район;

57 - Змиевской район;

41 - Первомайский район (плюс 1 случай);

39 - Дергачевский район (плюс 1 случай);

38 - Валковский район;

33 - Боровской район (плюс 1 случай);

32 - Богодуховский район (плюс 2 случая);

25 - Балаклейский район (плюс 2 случая);

21 - Лозовской район;

21 - Золочевский район;

22 - Волчанский район;

​18 - Красноградский район;

9 - Шевченковский район;

7 - Зачепиловский район;

6 - Нововодолажский район;

6 - Великобурлукский район;

6 - Купянский район;

6 - Изюмский район;

6 - Сахновщинский район (плюс 1 случай);

4 - Печенежский район;

4 - Краснокутский район;

2 - Коломакский район;

2 - Кегичевский район.

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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