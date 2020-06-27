Коронавирус в Харькове: статистика на 26 июня (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
За последние сутки в Харьковской области зарегистрировано 45 новых случаев коронавируса и 84 новых подозрения. Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре. Всего заболевших – 1991, из которых 75 человек умерли, 1036 - выздоровели.
За весь период в регионе зарегистрирован 3191 случай подозрений на COVID-19. Из них:
1991 случай подтвержден;
970 - опровергнуто;
230 - остаются под подозрением.
География заболевших выглядит так:
1345 - у жителей Харькова (плюс 35 случаев за сутки);
183 - Харьковский район (плюс 2 случая);
58 - Чугуевский район;
57 - Змиевской район;
41 - Первомайский район (плюс 1 случай);
39 - Дергачевский район (плюс 1 случай);
38 - Валковский район;
33 - Боровской район (плюс 1 случай);
32 - Богодуховский район (плюс 2 случая);
25 - Балаклейский район (плюс 2 случая);
21 - Лозовской район;
21 - Золочевский район;
22 - Волчанский район;
18 - Красноградский район;
9 - Шевченковский район;
7 - Зачепиловский район;
6 - Нововодолажский район;
6 - Великобурлукский район;
6 - Купянский район;
6 - Изюмский район;
6 - Сахновщинский район (плюс 1 случай);
4 - Печенежский район;
4 - Краснокутский район;
2 - Коломакский район;
2 - Кегичевский район.
Источник: sq.com.ua