Коронавирус в Харькове: статистика на 26 октября (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
За минувшие сутки в Харьковской области зарегистрировано 478 новых случаев коронавируса.
Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре. Всего заболевших - 33 254, 502 человека умерли, 6 563 - выздоровели.
География заболевших выглядит так:
24951 - Харьков (+349 случаев за сутки);
1880 - Харьковский район (+30 случаев за сутки);
668 - Чугуевский район (+16 случаев за сутки);
554 - Змиевской район (+21 случай за сутки);
536 - Дергачевский район (+7 случаев за сутки);
517 - Лозовской район;
507 - Богодуховский район (+8 случаев за сутки);
529 - Балаклейский район (+32 случая за сутки);
344 - Купянский район;
335 - Изюмский район (+1 случай за сутки);
322 - Первомайский район (+1 случай за сутки);
261 - Красноградский район (+8 случаев за сутки);
235 - Нововодолажский район;
231 - Великобурлукский район;
217 - Волчанский район;
212 - Валковский район;
200 - Золочевский район;
122 - Краснокутский район;
108 - Барвенковский район;
109 - Шевченковский район (+2 случая за сутки);
99 - Кегичевский район;
65 - Близнюковский район;
64 - Зачепиловский район;
64 - Боровской район (+3 случая за сутки);
41 - Коломакский район;
40 - Сахновщинский район;
29 - Двуречанский район;
14 - Печенежский район.
Источник: sq.com.ua