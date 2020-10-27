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Коронавирус в Харькове: статистика на 26 октября (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Коронавирус в Харькове: статистика на 26 октября (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

За минувшие сутки в Харьковской области зарегистрировано 478 новых случаев коронавируса.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре. Всего заболевших - 33 254, 502 человека умерли, 6 563 - выздоровели.

География заболевших выглядит так:

24951 - Харьков (+349 случаев за сутки);

1880 - Харьковский район (+30 случаев за сутки);

668 - Чугуевский район (+16 случаев за сутки);

554 - Змиевской район (+21 случай за сутки);

536 - Дергачевский район (+7 случаев за сутки);

517 - Лозовской район;

507 - Богодуховский район (+8 случаев за сутки);

529 - Балаклейский район (+32 случая за сутки);

344 - Купянский район;

335 - Изюмский район (+1 случай за сутки);

322 - Первомайский район (+1 случай за сутки);

261 - Красноградский район (+8 случаев за сутки);

235 - Нововодолажский район;

231 - Великобурлукский район;

217 - Волчанский район;

212 - Валковский район;

200 - Золочевский район;

122 - Краснокутский район;

108 - Барвенковский район;

109 - Шевченковский район (+2 случая за сутки);

99 - Кегичевский район;

65 - Близнюковский район;

64 - Зачепиловский район;

64 - Боровской район (+3 случая за сутки);

41 - Коломакский район;

40 - Сахновщинский район;

29 - Двуречанский район;

14 - Печенежский район.

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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