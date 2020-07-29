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Коронавирус в Харькове: статистика на 28 июля (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Коронавирус в Харькове: статистика на 28 июля (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

За последние сутки в Харьковской области зарегистрировано 49 новых случая коронавируса и 83 новых подозрения. Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре. Всего заболевших – 3427, из которых 122 человека умерли, 1996 - выздоровели.

За весь период в регионе зарегистрирован 5111 случаев подозрений на COVID-19. Из них:

3427 случаев подтверждено;

1544 - опровергнуто;

140 - остаются под подозрением.​

География заболевших выглядит так:

2544 - Харьков (плюс 41 случай за сутки);

259 - Харьковский район (плюс 2 случая);

74 - Чугуевский район;

70 - Змиевской район;

66 - Дергачевский район (плюс 1 случай);

53 - Первомайский район;

41 - Валковский район;

39 - Богодуховский район;

36 - Боровской район (плюс 1 случай);

34 - Балаклейский район;

29 - Волчанский район;

25 - Лозовской район;

​27 - Красноградский район;

24 - Золочевский район;

16 - Нововодолажский район;

15 - Купянский район;

13 - Изюмский район (плюс 2 случая);

11 - Великобурлукский район;

10 - Шевченковский район;

8 - Зачепиловский район;

8 - Коломакский район;

7 - Краснокутский район;

6 - Сахновщинский район;

5 - Печенежский район;

5 - Кегичевский район (плюс 2 случая);

1 - Двуречанский район;

1 - Близнюковский район.

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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