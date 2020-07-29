Коронавирус в Харькове: статистика на 28 июля (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
За последние сутки в Харьковской области зарегистрировано 49 новых случая коронавируса и 83 новых подозрения. Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре. Всего заболевших – 3427, из которых 122 человека умерли, 1996 - выздоровели.
За весь период в регионе зарегистрирован 5111 случаев подозрений на COVID-19. Из них:
3427 случаев подтверждено;
1544 - опровергнуто;
140 - остаются под подозрением.
География заболевших выглядит так:
2544 - Харьков (плюс 41 случай за сутки);
259 - Харьковский район (плюс 2 случая);
74 - Чугуевский район;
70 - Змиевской район;
66 - Дергачевский район (плюс 1 случай);
53 - Первомайский район;
41 - Валковский район;
39 - Богодуховский район;
36 - Боровской район (плюс 1 случай);
34 - Балаклейский район;
29 - Волчанский район;
25 - Лозовской район;
27 - Красноградский район;
24 - Золочевский район;
16 - Нововодолажский район;
15 - Купянский район;
13 - Изюмский район (плюс 2 случая);
11 - Великобурлукский район;
10 - Шевченковский район;
8 - Зачепиловский район;
8 - Коломакский район;
7 - Краснокутский район;
6 - Сахновщинский район;
5 - Печенежский район;
5 - Кегичевский район (плюс 2 случая);
1 - Двуречанский район;
1 - Близнюковский район.
Источник: sq.com.ua