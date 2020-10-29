Коронавирус в Харькове: статистика на 28 октября (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
В Харьковской области - 634 новых случаев коронавируса, это первый показатель по стране
За минувшие сутки в Харьковской области зарегистрировано 634 новых случая коронавируса.
Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре. Всего заболевших - 34 444, 522 человека умерли, 6 740 - выздоровели.
География заболевших выглядит так:
25874 - Харьков (+516 случаев за сутки);
1914 - Харьковский район (+11 случаев за сутки);
680 - Чугуевский район (+1 случай за сутки);
563 - Змиевской район (+3 случая за сутки);
563 - Балаклейский район (+24 случая за сутки);
546 - Лозовской район (+21 случай за сутки);
545 - Дергачевский район (+4 случая за сутки);
518 - Богодуховский район (+2 случая за сутки);
346 - Купянский район (+1 случай за сутки);
335 - Изюмский район;
322 - Первомайский район;
277 - Красноградский район (+9 случаев за сутки);
238 - Волчанский район;
236 - Нововодолажский район (+1 случай за сутки);
234 - Валковский район (+7 случаев за сутки);
232 - Великобурлукский район;
202 - Золочевский район (+1 случай за сутки);
122 - Краснокутский район;
110 - Барвенковский район (+2 случая за сутки);
109 - Шевченковский район;
100 - Кегичевский район (+1 случай за сутки);
91 - Боровской район (+13 случаев за сутки);
73 - Зачепиловский район;
70 - Близнюковский район;
48 - Сахновщинский район (+8 случаев за сутки);
44 - Коломакский район;
39 - Двуречанский район (+9 случаев за сутки);
14 - Печенежский район.
Источник: sq.com.ua