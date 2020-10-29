Коронавирус в Харькове: статистика на 28 октября (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

В Харьковской области - 634 новых случаев коронавируса, это первый показатель по стране

За минувшие сутки в Харьковской области зарегистрировано 634 новых случая коронавируса.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре. Всего заболевших - 34 444, 522 человека умерли, 6 740 - выздоровели.

География заболевших выглядит так:

25874 - Харьков (+516 случаев за сутки);

1914 - Харьковский район (+11 случаев за сутки);

680 - Чугуевский район (+1 случай за сутки);

563 - Змиевской район (+3 случая за сутки);

563 - Балаклейский район (+24 случая за сутки);

546 - Лозовской район (+21 случай за сутки);

545 - Дергачевский район (+4 случая за сутки);

518 - Богодуховский район (+2 случая за сутки);

346 - Купянский район (+1 случай за сутки);

335 - Изюмский район;

322 - Первомайский район;

277 - Красноградский район (+9 случаев за сутки);

238 - Волчанский район;

236 - Нововодолажский район (+1 случай за сутки);

234 - Валковский район (+7 случаев за сутки);

232 - Великобурлукский район;

202 - Золочевский район (+1 случай за сутки);

122 - Краснокутский район;

110 - Барвенковский район (+2 случая за сутки);

109 - Шевченковский район;

100 - Кегичевский район (+1 случай за сутки);

91 - Боровской район (+13 случаев за сутки);

73 - Зачепиловский район;

70 - Близнюковский район;

48 - Сахновщинский район (+8 случаев за сутки);

44 - Коломакский район;

39 - Двуречанский район (+9 случаев за сутки);

14 - Печенежский район.​

Источник: sq.com.ua

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