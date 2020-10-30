Коронавирус в Харькове: статистика на 29 октября (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
В Харьковской области - 575 новых случаев коронавируса: это второй показатель по стране
За минувшие сутки в Харьковской области зарегистрировано 575 новых случаев коронавируса.
Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре. Всего заболевших - 35 019, 523 человека умерли, 6 794 - выздоровели.
География заболевших выглядит так:
26206 - Харьков (+332 случаев за сутки);
1950 - Харьковский район (+36 случаев за сутки);
711 - Чугуевский район (+31 случай за сутки);
579 - Змиевской район (+16 случаев за сутки);
571 - Дергачевский район (+26 случаев за сутки);
563 - Балаклейский район;
549 - Лозовской район (+3 случая за сутки);
534 - Богодуховский район (+16 случаев за сутки);
346 - Купянский район;
335 - Изюмский район;
326 - Первомайский район (+4 случая за сутки);
277 - Красноградский район;
254 - Волчанский район (+16 случаев за сутки);
245 - Великобурлукский район (+13 случаев за сутки);
241 - Валковский район (+7 случаев за сутки);
236 - Нововодолажский район;
235 - Золочевский район (+33 случая за сутки);
122 - Краснокутский район;
117 - Шевченковский район (+8 случаев за сутки);
116 - Барвенковский район (+6 случаев за сутки);
111 - Кегичевский район (+11 случаев за сутки);
93 - Боровской район (+2 случая за сутки);
88 - Зачепиловский район (+15 случаев за сутки);
70 - Близнюковский район;
48 - Сахновщинский район;
44 - Коломакский район;
38 - Двуречанский район;
14 - Печенежский район.
Источник: sq.com.ua