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Коронавирус в Харькове: статистика на 29 октября (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

В Харьковской области - 575 новых случаев коронавируса: это второй показатель по стране

Коронавирус в Харькове: статистика на 29 октября (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

За минувшие сутки в Харьковской области зарегистрировано 575 новых случаев коронавируса.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре. Всего заболевших - 35 019, 523 человека умерли, 6 794 - выздоровели.

География заболевших выглядит так:

26206 - Харьков (+332 случаев за сутки);

1950 - Харьковский район (+36 случаев за сутки);

711 - Чугуевский район (+31 случай за сутки);

579 - Змиевской район (+16 случаев за сутки);

571 - Дергачевский район (+26 случаев за сутки);

563 - Балаклейский район;

549 - Лозовской район (+3 случая за сутки);

534 - Богодуховский район (+16 случаев за сутки);

346 - Купянский район;

335 - Изюмский район;

326 - Первомайский район (+4 случая за сутки);

277 - Красноградский район;

254 - Волчанский район (+16 случаев за сутки);

245 - Великобурлукский район (+13 случаев за сутки);

241 - Валковский район (+7 случаев за сутки);

236 - Нововодолажский район;

235 - Золочевский район (+33 случая за сутки);

122 - Краснокутский район;

117 - Шевченковский район (+8 случаев за сутки);

116 - Барвенковский район (+6 случаев за сутки);

111 - Кегичевский район (+11 случаев за сутки);

93 - Боровской район (+2 случая за сутки);

88 - Зачепиловский район (+15 случаев за сутки);

70 - Близнюковский район;

48 - Сахновщинский район;

44 - Коломакский район;

38 - Двуречанский район;

14 - Печенежский район.​

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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