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Коронавирус в Харькове: статистика на 3 июля (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Коронавирус в Харькове: статистика на 3 июля (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

За последние сутки в Харьковской области зарегистрирован 51 новый случай коронавируса и 61 новое подозрение. Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре. Всего заболевших – 2259, из которых 87 человека умерли, 1162 - выздоровели.

За весь период в регионе зарегистрировано 3579 случаев подозрений на COVID-19. Из них:

2259 случаев подтверждено;

1108 - опровергнуто;

212 - остаются под подозрением.​

География заболевших выглядит так:

1570 - у жителей Харькова (плюс 45 случаев за сутки);

203 - Харьковский район (плюс 2 случая);

61 - Чугуевский район;

59 - Змиевской район;

42 - Первомайский район (плюс 1 случай);

41 - Дергачевский район (плюс 1 случай);

39 - Валковский район;

35 - Боровской район;

33 - Богодуховский район;

26 - Балаклейский район;

23 - Волчанский район (плюс 1 случай);

22 - Лозовской район;

21 - Золочевский район;

​20 - Красноградский район (плюс 1 случай);

11 - Нововодолажский район;

9 - Шевченковский район;

7 - Зачепиловский район;

6 - Великобурлукский район;

6 - Купянский район;

6 - Изюмский район;

6 - Сахновщинский район;

4 - Печенежский район;

4 - Краснокутский район;

2 - Коломакский район;

2 - Кегичевский район.

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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