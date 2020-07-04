Коронавирус в Харькове: статистика на 3 июля (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
За последние сутки в Харьковской области зарегистрирован 51 новый случай коронавируса и 61 новое подозрение. Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре. Всего заболевших – 2259, из которых 87 человека умерли, 1162 - выздоровели.
За весь период в регионе зарегистрировано 3579 случаев подозрений на COVID-19. Из них:
2259 случаев подтверждено;
1108 - опровергнуто;
212 - остаются под подозрением.
География заболевших выглядит так:
1570 - у жителей Харькова (плюс 45 случаев за сутки);
203 - Харьковский район (плюс 2 случая);
61 - Чугуевский район;
59 - Змиевской район;
42 - Первомайский район (плюс 1 случай);
41 - Дергачевский район (плюс 1 случай);
39 - Валковский район;
35 - Боровской район;
33 - Богодуховский район;
26 - Балаклейский район;
23 - Волчанский район (плюс 1 случай);
22 - Лозовской район;
21 - Золочевский район;
20 - Красноградский район (плюс 1 случай);
11 - Нововодолажский район;
9 - Шевченковский район;
7 - Зачепиловский район;
6 - Великобурлукский район;
6 - Купянский район;
6 - Изюмский район;
6 - Сахновщинский район;
4 - Печенежский район;
4 - Краснокутский район;
2 - Коломакский район;
2 - Кегичевский район.
Источник: sq.com.ua