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Коронавирус в Харькове: статистика на 31 июля (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Коронавирус в Харькове: статистика на 31 июля (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

За последние сутки в Харьковской области зарегистрировано 85 новых случаев коронавируса и 114 новых подозрений. Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре. Это абсолютный рекорд заболевших за сутки в регионе.

Всего заболевших – 3 704, из которых 127 человек умерли, 2152 - выздоровели.

За весь период в регионе зарегистрирован 5445 случаев подозрений на COVID-19. Из них:

3704 случая подтверждено;

1630 - опровергнуто;

111 - остаются под подозрением.​

География заболевших выглядит так:

2778 - Харьков (плюс 71 случай за сутки);

274 - Харьковский район (плюс 4 случая);

75 - Чугуевский район (плюс 1 случай);

71 - Змиевской район;

70 - Дергачевский район (плюс 1 случай);

53 - Первомайский район;

43 - Валковский район;

41 - Богодуховский район (плюс 2 случая);

36 - Боровской район;

34 - Балаклейский район;

32 - Волчанский район (плюс 1 случай);

​27 - Красноградский район;

26 - Лозовской район (плюс 1 случай);

24 - Золочевский район;

18 - Купянский район;

18 - Нововодолажский район (плюс 1 случай);

17 - Изюмский район (плюс 1 случай);

11 - Великобурлукский район;

11 - Шевченковский район;

10 - Коломакский район (плюс 1 случай);

8 - Зачепиловский район;

8 - Краснокутский район;

6 - Сахновщинский район;

5 - Печенежский район;

5 - Кегичевский район;

1 - Двуречанский район;

1 - Близнюковский район;

1 - Барвенковский район.

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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