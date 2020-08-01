Коронавирус в Харькове: статистика на 31 июля (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
За последние сутки в Харьковской области зарегистрировано 85 новых случаев коронавируса и 114 новых подозрений. Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре. Это абсолютный рекорд заболевших за сутки в регионе.
Всего заболевших – 3 704, из которых 127 человек умерли, 2152 - выздоровели.
За весь период в регионе зарегистрирован 5445 случаев подозрений на COVID-19. Из них:
3704 случая подтверждено;
1630 - опровергнуто;
111 - остаются под подозрением.
География заболевших выглядит так:
2778 - Харьков (плюс 71 случай за сутки);
274 - Харьковский район (плюс 4 случая);
75 - Чугуевский район (плюс 1 случай);
71 - Змиевской район;
70 - Дергачевский район (плюс 1 случай);
53 - Первомайский район;
43 - Валковский район;
41 - Богодуховский район (плюс 2 случая);
36 - Боровской район;
34 - Балаклейский район;
32 - Волчанский район (плюс 1 случай);
27 - Красноградский район;
26 - Лозовской район (плюс 1 случай);
24 - Золочевский район;
18 - Купянский район;
18 - Нововодолажский район (плюс 1 случай);
17 - Изюмский район (плюс 1 случай);
11 - Великобурлукский район;
11 - Шевченковский район;
10 - Коломакский район (плюс 1 случай);
8 - Зачепиловский район;
8 - Краснокутский район;
6 - Сахновщинский район;
5 - Печенежский район;
5 - Кегичевский район;
1 - Двуречанский район;
1 - Близнюковский район;
1 - Барвенковский район.
Источник: sq.com.ua