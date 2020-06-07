Коронавирус в Харькове: статистика на 6 июня (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

За последние сутки в Харьковской области зарегистрировано 27 новых случаев коронавируса и 49 новых подозрений. Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре. Всего заболевших - 1222, из которых 51 человек умер, 548 - выздоровели.

За весь период в регионе зарегистрировано 2021 случай подозрений на COVID-19. Из них:

1222 случая подтверждено;

592 - опровергнуто;

207 - остаются под подозрением.​

География заболевших выглядит так:

749 - у жителей Харькова (плюс 23 случая за сутки);

134 - Харьковский район (плюс 3 случая);

49 - Змиевской район;

47 - Чугуевский район;

35 - Валковский район;

28 - Боровской район;

27 - Первомайский район;

24 - Дергачевский район;

19 - Лозовской район;

19 - Волчанский район;

​16 - Красноградский район;

15 - Балаклейский район (плюс 1 случай);

12 - Золочевский район;

8 - Богодуховский район;

6 - Купянский район;

6 - Великобурлукский район;

6 - Шевченковский район;

5 - Изюмский район;

5 - Зачепиловский район;

4 - Печенежский район (плюс 1 случай);

2 - Сахновщинский район;

2 - Коломакский район;

3 - Нововодолажский район (плюс 1 случай);

1 - Кегичевский район.

По подозрениям на коронавирус ситуация выглядит таким образом:

​175 - у жителей Харькова;

4 - у жителей Харьковского района;

4 - у жителей Дергачевского района;

3 - у жителей Изюмского района;

3 - у жителей Великобурлукского района;

3 - у жителей Чугуевского района;

2 – у жителей Золочевского района;

2 - у жителей Змиевского района;

2 - у жителей Красноградского района;

2 - у жителей Сахновщинского района;

2 - у жителей Краснокутского района;

2 - у жителей Нововодолажского района;

1 - у жителя Зачепиловского района;

1 - у жителя Первомайского района;

1 - у жителя Лозовского района.

Источник: sq.com.ua

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