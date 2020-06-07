Коронавирус в Харькове: статистика на 6 июня (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
За последние сутки в Харьковской области зарегистрировано 27 новых случаев коронавируса и 49 новых подозрений. Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре. Всего заболевших - 1222, из которых 51 человек умер, 548 - выздоровели.
За весь период в регионе зарегистрировано 2021 случай подозрений на COVID-19. Из них:
1222 случая подтверждено;
592 - опровергнуто;
207 - остаются под подозрением.
География заболевших выглядит так:
749 - у жителей Харькова (плюс 23 случая за сутки);
134 - Харьковский район (плюс 3 случая);
49 - Змиевской район;
47 - Чугуевский район;
35 - Валковский район;
28 - Боровской район;
27 - Первомайский район;
24 - Дергачевский район;
19 - Лозовской район;
19 - Волчанский район;
16 - Красноградский район;
15 - Балаклейский район (плюс 1 случай);
12 - Золочевский район;
8 - Богодуховский район;
6 - Купянский район;
6 - Великобурлукский район;
6 - Шевченковский район;
5 - Изюмский район;
5 - Зачепиловский район;
4 - Печенежский район (плюс 1 случай);
2 - Сахновщинский район;
2 - Коломакский район;
3 - Нововодолажский район (плюс 1 случай);
1 - Кегичевский район.
По подозрениям на коронавирус ситуация выглядит таким образом:
175 - у жителей Харькова;
4 - у жителей Харьковского района;
4 - у жителей Дергачевского района;
3 - у жителей Изюмского района;
3 - у жителей Великобурлукского района;
3 - у жителей Чугуевского района;
2 – у жителей Золочевского района;
2 - у жителей Змиевского района;
2 - у жителей Красноградского района;
2 - у жителей Сахновщинского района;
2 - у жителей Краснокутского района;
2 - у жителей Нововодолажского района;
1 - у жителя Зачепиловского района;
1 - у жителя Первомайского района;
1 - у жителя Лозовского района.
Источник: sq.com.ua