Коронавирус в Харькове: статистика на 7 августа (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

За последние сутки в Харьковской области зарегистрировано 146 новых случая коронавируса и 158 новых подозрений.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре. Всего заболевших – 4527, из которых 139 человек умерли, 2407 - выздоровели.

За весь период в регионе зарегистрирован 6347 случаев подозрений на COVID-19. Из них:

4527 случай подтвержден;

1734 - опровергнуто;

86 - остаются под подозрением.

География заболевших выглядит так:

3485 - Харьков (плюс 124 случая за сутки);

298 - Харьковский район (плюс 5 случаев);

82 - Чугуевский район (плюс 2 случая);

76 - Змиевской район;

75 - Дергачевский район (плюс 2 случая);

56 - Первомайский район (плюс 1 случай);

48 - Валковский район;

55 - Богодуховский район (плюс 5 случаев);

38 - Боровской район (плюс 1 случай);

39 - Балаклейский район;

34 - Волчанский район (плюс 1 случай);

29 - Красноградский район;

28 - Лозовской район;

26 - Золочевский район;

26 - Купянский район (плюс 2 случая);

24 - Нововодолажский район;

24 - Изюмский район (плюс 1 случай);

12 - Великобурлукский район;

12 - Шевченковский район (плюс 1 случай);

11 - Коломакский район;

9 - Зачепиловский район;

20 - Краснокутский район;

6 - Сахновщинский район;

5 - Печенежский район;

7 - Кегичевский район;

1 - Двуречанский район;

1 - Близнюковский район;

1 - Барвенковский район.

Источник: sq.com.ua

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