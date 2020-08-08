Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:10
Просмотров: 141

Коронавирус в Харькове: статистика на 7 августа (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Коронавирус в Харькове: статистика на 7 августа (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

За последние сутки в Харьковской области зарегистрировано 146 новых случая коронавируса и 158 новых подозрений.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре. Всего заболевших – 4527, из которых 139 человек умерли, 2407 - выздоровели.

За весь период в регионе зарегистрирован 6347 случаев подозрений на COVID-19. Из них:

4527 случай подтвержден;

1734 - опровергнуто;

86 - остаются под подозрением.

География заболевших выглядит так:

3485 - Харьков (плюс 124 случая за сутки);

298 - Харьковский район (плюс 5 случаев);

82 - Чугуевский район (плюс 2 случая);

76 - Змиевской район;

75 - Дергачевский район (плюс 2 случая);

56 - Первомайский район (плюс 1 случай);

48 - Валковский район;

55 - Богодуховский район (плюс 5 случаев);

38 - Боровской район (плюс 1 случай);

39 - Балаклейский район;

34 - Волчанский район (плюс 1 случай);

29 - Красноградский район;

28 - Лозовской район;

26 - Золочевский район;

26 - Купянский район (плюс 2 случая);

24 - Нововодолажский район;

24 - Изюмский район (плюс 1 случай);

12 - Великобурлукский район;

12 - Шевченковский район (плюс 1 случай);

11 - Коломакский район;

9 - Зачепиловский район;

20 - Краснокутский район;

6 - Сахновщинский район;

5 - Печенежский район;

7 - Кегичевский район;

1 - Двуречанский район;

1 - Близнюковский район;

1 - Барвенковский район.

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

В Харькове могут ужесточить контроль за карантинными мерами, несмотря на то, что регион в “зеленой зоне”
Сегодня 07:56    38
Курсанти-льотчики Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба відточують майстерність у небі
Сегодня 07:23    56
Інженери створили й передали захисні шоломи лікарям Харківщини (ФОТО)
Сегодня 06:52    78
Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 7 серпня
Сегодня 06:41    60
На Білгородському узвозі на місяць забороняється рух транспорту
Сегодня 06:31    86
Чотири українських фармацевтичні компанії тестують препарати для лікування COVID-19
Сегодня 06:20    92
Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19
Сегодня 06:00    89
Посадовцю Харківської ОДА повідомлено про підозру
07.08.2020 08:14    148
"Суперинфекция": почему во время пандемии коронавируса надо вакцинироваться от гриппа
07.08.2020 07:48    147
Прохожие прямо посреди улицы помешали похитить человека
07.08.2020 07:18    287
Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 