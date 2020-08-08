Коронавирус в Харькове: статистика на 7 августа (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
За последние сутки в Харьковской области зарегистрировано 146 новых случая коронавируса и 158 новых подозрений.
Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре. Всего заболевших – 4527, из которых 139 человек умерли, 2407 - выздоровели.
За весь период в регионе зарегистрирован 6347 случаев подозрений на COVID-19. Из них:
4527 случай подтвержден;
1734 - опровергнуто;
86 - остаются под подозрением.
География заболевших выглядит так:
3485 - Харьков (плюс 124 случая за сутки);
298 - Харьковский район (плюс 5 случаев);
82 - Чугуевский район (плюс 2 случая);
76 - Змиевской район;
75 - Дергачевский район (плюс 2 случая);
56 - Первомайский район (плюс 1 случай);
48 - Валковский район;
55 - Богодуховский район (плюс 5 случаев);
38 - Боровской район (плюс 1 случай);
39 - Балаклейский район;
34 - Волчанский район (плюс 1 случай);
29 - Красноградский район;
28 - Лозовской район;
26 - Золочевский район;
26 - Купянский район (плюс 2 случая);
24 - Нововодолажский район;
24 - Изюмский район (плюс 1 случай);
12 - Великобурлукский район;
12 - Шевченковский район (плюс 1 случай);
11 - Коломакский район;
9 - Зачепиловский район;
20 - Краснокутский район;
6 - Сахновщинский район;
5 - Печенежский район;
7 - Кегичевский район;
1 - Двуречанский район;
1 - Близнюковский район;
1 - Барвенковский район.
Источник: sq.com.ua