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Коронавирус в Харькове: статистика на 7 июля (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Коронавирус в Харькове: статистика на 7 июля (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

За последние сутки в Харьковской области зарегистрировано 47 новых случаев коронавируса и столько же новых подозрений. Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре. Всего заболевших – 2418, из которых 95 человек умерли, 1237 - выздоровели.

За весь период в регионе зарегистрировано 3781 случай подозрений на COVID-19. Из них:

2418 случаев подтверждено;

1172 - опровергнуто;

191 - остается под подозрением.​

География заболевших выглядит так:

1706 - у жителей Харькова (плюс 40 случаев за сутки);

210 - Харьковский район (плюс 2 случая);

62 - Змиевской район (плюс 1 случай);

61 - Чугуевский район;

49 - Дергачевский район (плюс 4 случая);

44 - Первомайский район;

39 - Валковский район;

35 - Боровской район;

33 - Богодуховский район;

26 - Балаклейский район;

24 - Волчанский район;

22 - Лозовской район;

21 - Золочевский район;

​20 - Красноградский район;

12 - Нововодолажский район;

9 - Шевченковский район;

7 - Зачепиловский район;

7 - Великобурлукский район;

6 - Купянский район;

6 - Изюмский район;

6 - Сахновщинский район;

4 - Печенежский район;

4 - Краснокутский район;

2 - Коломакский район;

2 - Кегичевский район;

1 - Двуречанский район.

Источник: sq.com.ua

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