Коронавирус в Харькове: статистика на 7 июля (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
За последние сутки в Харьковской области зарегистрировано 47 новых случаев коронавируса и столько же новых подозрений. Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре. Всего заболевших – 2418, из которых 95 человек умерли, 1237 - выздоровели.
За весь период в регионе зарегистрировано 3781 случай подозрений на COVID-19. Из них:
2418 случаев подтверждено;
1172 - опровергнуто;
191 - остается под подозрением.
География заболевших выглядит так:
1706 - у жителей Харькова (плюс 40 случаев за сутки);
210 - Харьковский район (плюс 2 случая);
62 - Змиевской район (плюс 1 случай);
61 - Чугуевский район;
49 - Дергачевский район (плюс 4 случая);
44 - Первомайский район;
39 - Валковский район;
35 - Боровской район;
33 - Богодуховский район;
26 - Балаклейский район;
24 - Волчанский район;
22 - Лозовской район;
21 - Золочевский район;
20 - Красноградский район;
12 - Нововодолажский район;
9 - Шевченковский район;
7 - Зачепиловский район;
7 - Великобурлукский район;
6 - Купянский район;
6 - Изюмский район;
6 - Сахновщинский район;
4 - Печенежский район;
4 - Краснокутский район;
2 - Коломакский район;
2 - Кегичевский район;
1 - Двуречанский район.
Источник: sq.com.ua