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Коронавирус в Харькове: статистика на 7 июня (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
За последние сутки в Харьковской области зарегистрировано 29 новых случаев коронавируса и 53 новых подозрений. Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре. Всего заболевших - 1251, из которых 52 человека умерло, 562 - выздоровели.
За весь период в регионе зарегистрировано 2074 случай подозрений на COVID-19. Из них:
1251 - случай подтвержден;
606 - опровергнуто;
217 - остаются под подозрением.
Источник: sq.com.ua
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