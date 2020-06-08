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Коронавирус в Харькове: статистика на 7 июня (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Коронавирус в Харькове: статистика на 7 июня (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

За последние сутки в Харьковской области зарегистрировано 29 новых случаев коронавируса и 53 новых подозрений. Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре. Всего заболевших - 1251, из которых 52 человека умерло, 562 - выздоровели.

За весь период в регионе зарегистрировано 2074 случай подозрений на COVID-19. Из них:

1251 - случай подтвержден;

606 - опровергнуто;

217 - остаются под подозрением.

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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